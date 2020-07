Vuodettu video paljastaa lisää tietoa uiguurien epäinhimillisestä kohtelusta Kiinassa – satoja kahlittuja ja sidottuja vankeja

Leireillä jopa miljoona vankia

YK:n arvion mukaan yli miljoona ihmistä on joutunut niin kutsutuille uudelleenkoulutusleireille, joissa he ovat kärsineet lukuisista ihmisoikeusloukkauksista.

– Videolla näkyy noin 600 siirrettävää vankia: heidät on sidottu yhteen, heillä on ajellut päät, heidän silmänsä on sidottu ja kädet ovat sidottuina taakse. Tämä on tyypillinen kiinalainen tapa kuljettaa vankeja, lähde sanoo.