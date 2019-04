Valtiot vakoilevat omia kansalaisiaan Suomessa, viranomaisten painostus on ankaraa – "Lähetä kuva kotitalostasi ja puhelimen imei-koodi"

– Meiltäkin kysyttiin, missä sinun tyttösi on. Kiinan poliisi otti vuoden 2017 tammikuussa mieheni Kiinassa asuvaan isoveljeeni yhteyttä ja pyysi kertomaan, missä koulussa tyttäreni on, mikä on koulun osoite ja mitä me teemme Suomessa.