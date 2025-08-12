Mies yritti viedä 850 kilpikonnaa Hongkongiin sukissa

Kiinalaismies on jäänyt kiinni Yhdysvalloissa 850 suojellun kilpikonnan viemisestä Hongkongiin, kertovat muun muassa Britannian yleisradioyhtiö BBC ja amerikkalainen CBS News.
Wei Qiang Lin -niminen mies lähetti elokuun 2023 ja marraskuun 2024 välisenä aikana Hongkongiin yli 200 kilpikonnia sisältävää pakettia, USA:n oikeusministeriö kertoi eilen maanantaina antamassaan lausunnossa.
Kilpikonnat oli kääritty sukkiin.
Viranomaisten mukaan kilpikonnalaatikot oli merkitty muun muassa tekstillä "sisältää muovisia eläinleluja".
Lin paketeissa matkasi pääasiassa itäisiä laatikkokilpikonnia ja kolmikyntisiä laatikkokilpikonnia.
Molemmat lajit ovat kotoisin Yhdysvalloista ja erittäin arvostettuja joidenkin lemmikkieläinten omistajien keskuudessa. Kiinassa niitä pidetään statussymboleina.
Kilpikonnat oli sidottu solmittuihin sukkiin, kun Yhdysvaltain viranomaiset löysivät ne.
Yhdysvaltain oikeusministeriön julkaisema kuva takavarikoiduista itäisistä laatikkokilpikonnista, jotka oli kääritty sukkiin.US Department of Justice
Lue myös: Salametsästäjien karkotin? Sarvikuonoihin ruiskutettiin radioaktiivista ainetta
Paketeissa myös myrkkykäärmeitä
Yhdysvaltain viranomaiset arvioivat BBC:n mukaan, että Linilta takavarikoitujen kilpikonnien yhteenlaskettu markkina-arvo oli 1,4 miljoonaa dollaria eli noin 1,2 miljoonaa euroa.
Mies jäi kiinni, kun eläimet takavarikoitiin rajatarkastuksessa.
Molemmat lajit, joita salakuljetettiin suuria määriä 1990-luvulla, ovat uhanalaisten villieläinten ja -kasvien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CITES) suojelemia.
Lisäksi kansainvälinen luonnonsuojeluliitto IUCN on luokitellut itäisen laatikkokilpikonnan uhanalaiseksi.
Lin yritti viedä ulkomaille myös matelijoita, kuten myrkyllisiä käärmeitä.
Lin on määrä tuomita Yhdysvalloissa 23. joulukuuta, ja hän voi saada jopa viiden vuoden vankeustuomion.
Lue myös: Mies käyttäytyi epäilyttävästi rajanylityspaikalla – tullimiehet löysivät housujen taskuista eläviä käärmeitä
Ei suklaakeksejä eikä manteleita
Maaliskuussa toinen Kiinan kansalainen tuomittiin BBC:n mukaan 30 kuukauden vankeustuomioon yli 2 000 itäisen laatikkokilpikonnan salakuljetuksesta.
Nämäkin eläimet oli kääritty sukkiin ja pakattu laatikoihin, joiden oli merkitty sisältävän manteleita ja suklaakeksejä.
Yhdysvaltain viranomaiset arvioivat tuolloin, että jokainen kilpikonna olisi voitu myydä 2 000 dollarilla eli noin 1 700 eurolla.