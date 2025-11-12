Monet hyvinvointialueiden johtajat tekivät verotietojen perusteella viime vuonna sangen mukavaa tiliä. Itse hyvinvointialueista monet kamppailivat samaan aikaan rahoitusvajeen kanssa.
Hyvinvointialuejohtajat kuuluivat Suomen kovapalkkaisimpien ihmisten joukkoon jälleen viime vuonna.
Husin toimitusjohtaja Matti Bergendahl oli viime vuonna kaikkein kovatuloisin sote-johtaja. Hän sai ansiotuloja yhteensä 333 067 euroa. Tulot nousivat vuoden takaisesta yli 100 000 eurolla.
HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Sally Leskinen oli toinen 247 947,14 euron ansioillaan.
Kolmantena tuli Ilkka Luoma 243 930,58 euron ansiotuloillaan. Pääomatuloa hänellä oli 18 900 euroa vuonna 2024.
PirkanmaanMarina Erhola ansaitsi viime vuonna 234 698,17 euroa ja Varsinais-Suomen Tarmo Martikainen231 118,89 euroa.
Vertailun vuoksi parhaimmin ansainneiden johtajien kuukausipalkat ylittivät esimerkiksi pääministerin kuukausitulot.
Petteri Orpo (kok.) ansaitsi viime vuonna 232 354,52 euroa. Pääomatuloa hänellä oli 7 000 euroa.
Yli 200 000 euron ansiotuloihin ylsivät vuositasolla myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö, Etelä-Pohjanmaan Tero Järvinen, Päijät-Hämeen Petri Virolainen, Pohjanmaan Marina Kinnunen, Keski-Uusimaan Raija Kontio, Etelä-Savon Santeri Seppälä ja Satakunnan Kirsi Varhila.
Tilanne on kuitenkin yhä vaikea etenkin väestöltään vähenevillä alueilla.
THL:n mukaan vain harva alue saa katetuksi taloutensa alijäämän tavoitteen mukaisesti ensi vuoden loppuun mennessä.
Hyvinvointialueet ovat keskittäneet tänä vuonna palvelupisteitä suurempiin yksiköihin ja kuntakeskuksiin sekä laajentanet digitaalisten palvelujen tarjontaa.
Monet hyvinvointialueet ja Hus-yhtymä ovat myös saaneet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta määräyksen saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi määräaikaan mennessä.