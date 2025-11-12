Juuri nyt Avaa

Husin toimitusjohtaja Matti Bergendahl oli viime vuonna kaikkein kovatuloisin sote-johtaja. Hän sai ansiotuloja yhteensä 333 067 euroa. Tulot nousivat vuoden takaisesta yli 100 000 eurolla.

Monet hyvinvointialueiden johtajat tekivät verotietojen perusteella viime vuonna sangen mukavaa tiliä. Itse hyvinvointialueista monet kamppailivat samaan aikaan rahoitusvajeen kanssa.

Kuvassa ovat Ilkka Luoma (ylhäällä vasemmalla), Tarmo Martikainen, Marina Erhola ja Sally Leskinen. MTV

HUSin toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Pirkanmaan Marina Erhola ansaitsi viime vuonna 234 698,17 euroa ja Varsinais-Suomen Tarmo Martikainen 231 118,89 euroa.

Yli 200 000 euron ansiotuloihin ylsivät vuositasolla myös Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen johtaja Timo Aronkytö , Etelä-Pohjanmaan Tero Järvinen , Päijät-Hämeen Petri Virolainen , Pohjanmaan Marina Kinnunen , Keski-Uusimaan Raija Kontio , Etelä-Savon Santeri Seppälä ja Satakunnan Kirsi Varhila .

Tolletille 135 000 euron korvaus

Hän irtisanoutui luottamuspulaan vedoten lokakuun puolessa välissä.

Johtajasopimuksen mukaan hän saa 135 000 euron erokorvauksen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen talous on ollut ennakoitua huonompi muun muassa ikääntyneiden asumispalveluiden ja lastensuojelun ennakoitua suurempien menojen takia.

Talous tasapainottumassa

Lähes kaikki muutkin hyvinvointialueet kamppailivat viime vuonna rahoitusvajeen kanssa.

Hyvinvointialueiden talous on kuitenkin tasapainottumassa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) arvio .

Hyvinvointialueet ovat keskittäneet tänä vuonna palvelupisteitä suurempiin yksiköihin ja kuntakeskuksiin sekä laajentanet digitaalisten palvelujen tarjontaa.

Monet hyvinvointialueet ja Hus-yhtymä ovat myös saaneet Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta Valviralta määräyksen saattaa kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsy lainmukaiseksi määräaikaan mennessä.