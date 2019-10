Terveyskeskuslääkäri tienaa eniten Keski-Pohjanmaalla, vähiten Uudellamaalla – Johtajalääkäri: Lääkärivaje ei ratkea ilman palkankorotuksia

Sen sijaan vieressä, Pohjanmaalla vastaava on noin 6700 euroa. Uudellamaalla palkat ovat maan pienimmät, alle 6300 euroa.

Helsingin terveysasemat voisivat palkata kymmeniä lisälääkäreitä



Pääkaupungin terveysasemilla lääkärien puute on viidenkymmenen paikkeilla.

"40 prosenttia lääkärikunnasta vaihtuu vuodessa"



Lääkärien vaihtuvuus on suurta.

– Nähdäkseni kyllä. Me emme pysty kilpailemaan Helsingissä naapurikuntien tai kilpailijoiden nähden joita myöskin yksityiset palveluntuottajat ovat. Me ei tulla saamaan lääkäreitä töihin tarpeeksi ilman että tehdään selkeästi mittavia toimia myöskin palkkojen puolella, toteaa Lukkarinen.

Tarkasteltavana ansiokäsitteenä on käytetty lääkärin kokonaisansioita, jotka sisältävät säännöllisen työajan ansioiden lisäksi myös mahdolliset ylityö- ja päivystyskorvaukset. Näiden osuus terveyskeskuslääkärien kokonaisansioista on vähäinen, keskimäärin 3-5 %. Palkoista on laskettu kokonaisansioiden mediaani.