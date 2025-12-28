Vuodenvaihde tuo mukanaan useita muutoksia verotukseen.

Viime vuosina yhä useammalle palkansaajalle tutuksi tullut kaavamainen työhuonevähennys poistuu ensi vuonna. Samalla palkansaajilta poistuu myös mahdollisuus hakea työhuonevähennystä todellisten menojen mukaan.

– Vuodesta 2026 alkaen et voi enää vähentää palkkatuloistasi työhuonevähennystä etkä myöskään todellisiin kustannuksiin perustuvia vähennyksiä, jos työskentelet omassa asunnossa tai vapaa-ajan asunnossasi, Verohallinto kertoo.

Vähennysten poistuminen vuodenvaihteessa ei kuitenkaan tarkoita, että veroetuja ei voisi hyödyntää vielä kuluvan vuoden verotuksessa.

– Vähennystä voi hakea vielä keväällä vuoden 2025 veroilmoituksella, jos on tehnyt töitä kotona tai vapaa-ajan asunnolla, Verohallinto muistuttaa.

Asunnolla tarkoitetaan palkansaajan itsensä ja hänen perheensä käytössä olevaa asuntoa ja vapaa-ajan asuntoa. Myös pihapiirissä olevat rakennukset kuuluvat asuntoon.

Muualta hankitun työtilan kustannukset ovat vähennyskelpoisia myös jatkossa.

Moninkertainen kasvu

Kaavamaista työhuonevähennystä hyödyntävien palkansaajien määrä kasvoi räjähdysmäisesti koronapandemian myötä. Kun vielä vuoden 2019 verotuksessa vähennystä hyödynsi vajaat 80 000 palkansaajaa, oli luku jo seuraavana vuonna lähes 390 000.