Keski-Pohjanmaan vaikeuksiin toteuttaa kiireetöntä erikoissairaanhoitoa lain rajoissa puututaan.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira määrää Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Soite) saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi 29. toukokuuta mennessä. Valvira on tehostanut määräystä 500 000 euron uhkasakolla.
Soiten on toimitettava selvitys toimenpiteistä sekä ajantasaiset hoitoon pääsyn seurantatiedot 15. kesäkuuta mennessä.
Kiireetön erikoissairaanhoito täytyy lain mukaan aloittaa viimeistään kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hoidon tarve on todettu.
Lokakuussa Valvira määräsi yhdeksän hyvinvointialuetta ja Hus-yhtymän saattamaan kiireettömään erikoissairaanhoitoon pääsyn lainmukaiseksi huhtikuun loppuun mennessä.
Valviran toiminta päättyy kuluvan vuoden lopussa. Kiireettömän erikoissairaanhoidon pääsyn valvonta jatkuu uudessa valtakunnallisessa Lupa- ja valvontavirastossa, joka aloittaa toimintansa ensi vuoden alussa.