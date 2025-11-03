Hyvinvointialueen aluehallitus piti johtajan erokorvausta johtajasopimuksen mukaisena.
Keski-Suomen aluehallitus on myöntänyt eron viime viikolla irtisanoutuneelle hyvinvointialuejohtajalle Jan Tolletille.
Tollet irtisanoutui itse luottamuspulaan vedoten viime viikolla.
Hänen johtajasopimuksensa mukaan hän saa kolmen kuukauden irtisanomisajan palkan lisäksi 6 kuukauden varsinaista palkkaa vastaavan erokorvauksen.
Eli yhteensä hän saa yhdeksän kuukauden varsinaista palkkaa vastaavan erokorvauksen.
Tolletin johtajasopimuksesta ilmenee, että hänen aloittaessaan roolissaan kuukausipalkka oli 15 000 euroa.
Yhteensä Tollet saa siis 135 000 euron korvauksen.
Aluehallitus kokoontui tänään maanantaina aamusta. Myöhemmin lähetetyn tiedotteen mukaan aluehallitus vahvisti, että erokorvaus on johtajasopimuksen mukainen.
Tollet aloitti roolissaan elokuussa 2022.