Lisäksi noin 126 henkilötyövuoteen kohdistuu muita järjestelyjä. Esimerkiksi avoimia tehtäviä tai virkoja jätetään täyttämättä.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen viime kuussa alkaneet yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Yt-neuvotteluissa ei saavutettu henkilöstöjärjestöjen kanssa yksimielisyyttä.

Neuvottelujen käynnistyessä henkilöstön vähennystarpeen arvioitiin olevan enintään 333 henkilötyövuotta. Nyt hyvinvointialue kertoo tiedotteessa, että muutoksia on tulossa noin 259 henkilötyövuoteen.

Neuvottelutuloksessa haetaan 20 miljoonan euron säästöjä tämän vuoden talousarviossa pysymiseksi sekä tulevien neljän vuoden taloussuunnitelmien toteuttamiseksi.

Säästöistä 30 prosenttia aiotaan kohdistaa palvelujen ostoihin ja 26 prosenttia henkilöstökuluihin. Loput säästöistä kohdistetaan muun muassa aine- ja tarvikemenoihin, rahoitukseen ja muihin toimintakuluihin.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on noin 8 000 työntekijää.

Irtisanomisten määrä tarkentuu

Irtisanomisuhan alla on noin 130 henkilötyövuotta tehtävien lakkaamisen tai toiminnallisten muutosten myötä. Osa irtisanomisuhan alla olevista sijoitettaneen toisiin tehtäviin, jolloin lopullinen irtisanomisten määrä täsmentyy.