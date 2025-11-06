Itä-Suomen aluehallintovirasto (avi) on määrännyt sakon uhalla Pohjois-Savon hyvinvointialuetta korjaamaan pelastustoimessa havaitut puutteet. Uhkasakko on 350 000 euroa.

Pelastustoimen palvelun tasossa on huomattavia puutteita siinä, miten nopeasti ensimmäinen yksikkö ehtii onnettomuuspaikalle kiireellisissä tehtävissä. Ongelmallisia alueita on Siilinjärven Vuorelassa ja Toivalassa, joissa aikatavoitteet eivät toteudu.

Avin mukaan toimintavalmiusaikojen huomattavat puutteet tulee korjata lain mukaiselle vähimmäistasolle 1. tammikuuta mennessä. Jos puutteita ei korjata, uhkasakko tuomitaan maksettavaksi.

Avi on antanut edellisen korjausmääräyksen Vuorelan ja Toivalan ongelmien korjaamiseksi vuonna 2021. Tavoitteisiin toimintavalmiusajassa ei ole tästä huolimatta päästy, joten puutteet määrätään korjattavaksi uhkasakolla tehostettuna.