Kansalaisten luottamus päättäjien toimintakykyyn on nyt hyvin heikko.
Elinkeinoelämän valtuuskunta Evan teettämän kyselyn mukaan suomalaiset ovat yhä syvemmin huolissaan velkaantumisesta ja enemmistö haluaa julkisen talouden tasapainottamisen jatkuvan tällä vaalikaudella.
Tätä mieltä oli lähes kaksi kolmasosaa vastanneista. Tasapainotusta toivovien osuus on noussut verrattuna Evan edelliseen kyselyyn, joka tehtiin viime vuoden syksynä.
Evan tuoreeseen kyselyyn vastanneista puolet tasapainottaisi julkista taloutta lisäleikkauksilla, vajaa kolmasosa korottamalla veroja.
Veronkorotusten kannatus on laskenut Evan edelliseen kyselyyn verrattuna. Vuosi sitten niitä tuki 38 prosenttia vastanneista, nyt 31 prosenttia. Verojen nostamisen kannatus oli laskenut myös SDP:n äänestäjien keskuudessa.
Kiristyksiä kannatti nyt 42 prosenttia demariäänestäjistä, 13 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.
Evan toimituspäällikön Sami Metelisen mukaan mielialojen muutos on ollut suurinta juuri SDP:n kannattajien keskuudessa.
– Puolueen kannattajien sisäinen painotus näyttää siirtyvän "verot edellä" -ratkaisuista kohti monikeinoisempaa sopeutusajattelua, Metelinen totesi tiedotteessa.
Vastanneista liki kaksi kolmannesta arvioi, etteivät päättäjät kykene saamaan valtion velkaa kuriin muuten kuin pakon edessä. Tätä mieltä oli 62 prosenttia vastanneista.
Mitkä hyvänsä leikkaukset eivät kelpaa
Kaikkia leikkauksia kansalaiset eivät kuitenkaan hyväksy. Noin kolmannes vastaajista oli valmis hyväksymään mitkä hyvänsä leikkaukset, riippumatta siitä millaisia seuraamuksia niillä on eduille ja hyvinvoinnille. Toista mieltä oli 48 prosenttia.
– Suomalaiset näyttävät sisäistäneen ajatuksen siitä, että veronkiristykset hidastaisivat taloutta ja haittaisivat tavallista palkansaajaa enemmän kuin menoleikkaukset. Samaan aikaan kansalaisten huoli leikkausten kohdistumisesta liiaksi vähäosaisiin on kasvamaan päin, Metelinen tulkitsi.
Evan Arvo- ja asennetutkimuksen vastaukset keräsi Taloustutkimus. Kysymyksiin vastasi reilu 2 000 ihmistä lokakuussa. Virhemarginaali on 2–3 prosenttiyksikköä suuntaansa.