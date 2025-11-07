STT:n tietojen mukaan Meri-Lapista on saapumassa bussilastillinen mielenosoittajia Eduskuntatalolle, ja lisää on tulossa junalla.
Joukko lappilaisia mielenosoittajia kerääntyy tänään Eduskuntatalolle vastustamaan pohjoisen sote-palveluiden heikennyksiä.
Mielenosoittajat vaativat hyvinvointialueiden rahoituslain avaamista, jotta Lapissa voitaisiin säilyttää laajemmat sote-palvelut kuin arviointiryhmä on suunnitellut.
Arviointimenettelyyn joutunut Lapin hyvinvointialue on saanut arviointiryhmältä toimenpide-ehdotukset erikoissairaanhoidon osalta.
Erityisesti Kemissä sijaitsevan Länsi-Pohjan sairaalan erikoissairaanhoito on vaakalaudalla. STT:n tietojen mukaan juuri Meri-Lapista on saapumassa bussilastillinen mielenosoittajia Eduskuntatalolle, ja lisää on tulossa junalla.
Mielenosoittajat ovat kutsuneet paikalle muun muassa torniolaisen sosiaali- ja terveysministerin, perussuomalaisten Kaisa Juuson.
Juuso on saanut äänestäjiltä kritiikkiä kotiseutunsa palveluiden kaavailluista heikennyksistä. Pari viikkoa sitten ministerin vierailusta Meri-Lapissa nousi kohu, kun Juuso puolusti yleisötilaisuudessa kovasanaisesti itseään ja arvosteli paikalla olleita äänestäjiä hänen haukkumisestaan.
Lapin hyvinvointialue joutui kesällä valtiovarainministeriön arviointimenettelyyn Itä-Uudenmaan ja Keski-Suomen hyvinvointialueiden ohella.