Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuja päätyy ulosottoon aiempaa enemmän. Erityisesti iäkkäillä naisilla on maksuvaikeuksia.

Vuoden alusta tehdyt korotukset sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuihin kurittavat nyt etenkin ikäihmisten taloutta.

Poliklinikkamaksu nousivat lähes koko maassa vuoden alusta uuteen lain sallimaan maksimiin, noin 67 euroon. Korotus on noin 45 prosentin luokkaa.

Usein lasku ei jää pelkkään poliklinikkamaksuun, sillä myös lääkärin lausunnosta voi napsahtaa liki 60 euron lasku.

Maksut yllättivät myös Hannu Wähä-Verkkomäen, joka lähti sairaalasta lääkärin vastaanotolta lasku taskussaan.

– Viikko sen jälkeen sain vielä toisen laskun ja hinta nousi yli 120 euroon.

– Ei kuulosta hyvältä. Mikä on vanhusten kohtalo tulevaisuudessa, jos hinnat nousee tätä kyytiä ja tulot pysyvät samana, Wähä-Verkkomäki pohtii.

Iäkkäät naiset maksuvaikeuksissa

Syyskuun loppuun mennessä sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksuista oli päätynyt laskuja ulosottoon jo yli 400 000 kappaletta.