Näin Deontay Wilder reagoi, kun Anthony Joshua tyrmäsi Robert Heleniuksen – taustalta heti hurjaa uhoa

Yhdysvaltalainen Wilder tyrmäsi Heleniuksen viime syksyn kohtaamisen ensimmäisessä erässä. Wilder on odotellut uutta tähtiottelua, johon hänelle vastustajaksi on kaavailtu Joshuaa. Ottelu käydään hyvin todennäköisesti tammikuussa Saudi-Arabiassa.

– Olimme molemmat hyvin tyytyväisiä, koska tuleva ottelu on nyt entistä suurempi tyrmäyksen takia. Sen myötä kunnia ”AJ:lle”, että hän hoiti homman kotiin.

– Nyt hänen seuraava mahdollinen ottelu on Deontay Wilderia vastaan, joka jakaa kovimpia iskuja mitä kukaan on jakanut lajin historian aikana. Deontay on erittäin vaarallinen ottelija. Deontay lähettää hänet (Joshuan) seuraavaan ulottuvuuteen, Scott uhosi.