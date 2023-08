Tähti-iskijän valmentaja varoittaa Anthony Joshuaa Robert Heleniuksesta: "Hänellä on upea tyyli"

Helenius kohtasi Wilderin New Yorkissa viime lokakuussa ja kärsi brutaalin tyrmäystappion avauserässä. Moni asiantuntija ennakoi Heleniuksen jäävän myös Joshuaa vastaan jyrän alle, mutta Scott näkee Heleniuksen pystyvän paljon parempaan kuin mitä edellisessä ottelussaan esitti.

– Helenius osaa otella. Rakastan häntä. Hänellä on upea tyyli. Hän on pitkä, hänen leukansa on aina etummaisen polven takana, paitsi silloin, kun hän otteli meitä vastaan ja joutui maksamaan siitä, Scott sanoi Sky Sportsille.