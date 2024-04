Näihin paikkoihin 12-vuotias kouluampuja voi päätyä: "Jos lapsi kykenee henkirikokseen, hänen täytyy voida todella huonosti"

– Sijoittaminen kodin ulkopuolelle on aina raskas päätös ja siihen pitää olla painavat perusteet. Jos lapsi kykenee henkirikokseen, hänen täytyy voida todella huonosti. Jos hän on kotoa käsin tähän tekoon lähtenyt, silloin kaikki ei ole kunnossa, valtion lastensuojeluyksiköiden johtaja Kaisa Tammi sanoo.

– Valtakunnassa on monia sijaishuollon paikkoja. On lastenkoteja, perhekoteja, sijaisperheitä ja järeämpinä sijoituskeinoina esimerkiksi koulukodit, hän listaa.

– Tässä on lapsi kysymyksessä. Mikä on ollut se mallioppiminen ja ne vaikutteet, miksi hän on päätynyt tällaiseen ratkaisuun? Tässä on monia avoimia kysymyksiä. Helposti puhutaan yhdestä syystä, mutta tässä on varmasti monia syitä, joita löytyy tämänkin teon taustalta, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoo.