Koulu-uhkausten määrä kasvanut selvästi ja kyseessä on vain jäävuoren huippu – "Hätäkeskus ja poliisi helisemässä"

Tapauksista satakunta on vakavasti otettavia, toteaa poliisi.



– Se on kolmesta viiteen tapausta per viikko, joita poliisi selvittää, että onko uhkauksessa todella perää. Ja ne ovat niitä, jotka me otamme todellakin vakavasti, kertoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin Poliisihallituksesta.



Onko näissä luvuissa vain jäävuoren huippu?