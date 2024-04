Mitä tapahtuu kouluampumisen tunnustaneelle 12-vuotiaalle? Näin vakavasta väkivallasta epäilyjä lapsia hoidetaan

Vakava väkivallanteko on aina sellainen, että pitää pysähtyä miettimään onko jotain, mihin voitaisiin nyt puuttua, toteaa Tampereen yliopiston nuorisopsykiatrian professori Riittakerttu Kaltiala MTV Uutisille.

Kaltiala pitää luultavana, että asuminen järjestyy sijaishuollon kautta. Keinot koulunkäynnin jatkamiseenkin mietitään varmasti kuntoon, koska koulunkäynti on nuoren kehitykselle tärkeää.

– Toisinaan niitä räätälöidään hyvin yksilöllisestikin, jos on kovin poikkeuksellisia tilanteita tai lapsella tai nuorella on huomattavia erikoistarpeita, hän kertoo.

Kaltiala painottaa, että hän kommentoi nuorten tekemiä vakavia väkivaltarikoksia yleisellä tasolla ja, että on Vantaan kouluampumistapaukseen liittyen mediassa kerrottujen tietojen varassa.

Vantaan kouluampumisesta epäilty on vasta 12-vuotias – näin se vaikuttaa rikostutkintaan

"Jonkinlaista apua tarvitaan"

Vantaan kouluampumisen tunnustanut lapsi on vasta 12-vuotias. Tekoa tutkitaan murhana, mutta poika ei ikänsä takia joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen. Poliisi on kertonut, että poika on ilmoittanut teon syyksi kiusaamisen.