Kokeneet poliisit profiloivat Myyrmäen postinkantajan murhaajaa – yksi asia tuntuu varmalta: "Täytyy olla joku sidos"

Poliisin mukaan jutussa on yksi todistaja, joka näki tapahtuman ja hänen kauttaan poliisilla on tiedossa teon tarkka tapahtuma-aika ja kesto. Siitä huolimatta poliisilla ei ole ketään epäiltyä jutussa.

Tekijästä tiedetään toistaiseksi vain se, että hän oli tummiin pukeutunut ja hän on noin 170-180 senttimetriä pitkä. Oletettavasti hän ei tuntenut uhria entuudestaan.

Kaikki vaihtoehdot katsottava

Kokeneet poliisit arvioivat Murharyhmässä, että tekijällä on todennäköisesti jonkinlainen sidos paikkaan, jossa henkirikos tapahtui.

– Tässä on monia vaihtoehtoja. Alueellinen lähestyminen on ensimmäinen tapa profiloida tekijää, eli varmaan tekijällä täytyy olla joku sidos tähän paikkaan, jossa hän on teon tehnyt. Tuohon aikaan yöllä liikkuu monenlaisia hörhöjä, mielenterveysongelmaisia, siellä voi olla narkomaaneja tai muuten satunnaisia henkilöitä, jotka eivät saa unta tai ovat naisten perässä. Näitä kaikkia vaihtoehtoja pitää katsoa, keskusrikospoliisissa lukuisten henkirikosten tutkinnassa mukana ollut rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala sanoo.