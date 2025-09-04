Mitä äitiyspakkaus 2026 sisältää? Nämä ovat kalleimmat tuotteet

Julkaistu 04.09.2025 09:17
Satu Koistinen

MTV Uutiset pyysi Kelalta vuoden 2026 äitiyspakkauksen sisällön hankintahinnat.

Kela toimitti MTV Uutisille listauksen, josta ilmenevät vuoden 2026 äitiyspakkaukseen valitut tuotteet ja niiden hankintahinnat.

Äitiypakkaukseen on odotettavissa tulevaisuudessa muutosta runsaampaan suuntaan, sillä hallitus esitti tiistain budjettiriihessään äitiyspakkauksen arvon kasvattamista 170 eurosta 210 euroon

Muutos olisi todella odotettu, sillä edelliskerran äitiyspakkauksen arvoa on nostettu seitsemän vuotta sitten. Tuolloin korotus oli 30 euroa ja se näkyi heti äitiyspakkauksen tuotteiden määrässä.

– Vuonna 2019 oli enimmillään 64 tuotetta äitiyspakkauksessa, kertoo suunnittelija Anniina Kuokka Kelalta.

Vertailun vuoksi, tänä vuonna äitiyspakkaus sisälsi vain 38 tuotetta

Vuoden 2026 äitiyspakkauksen sisältö on jo päätetty

Kelan mukaan vuoden 2026 äitiyspakkaukseen valittujen tuotteiden yhteisarvo on 169,87 euroa. Kokonaissummaan sisältyvät pakkauskulut, mutta siihen ei sisälly pallo, joka äitiyspakkaukseen lisättiin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.

Alla olevien hankintahintojen perusteella on mahdollista arvioida, millaisia lisäyksiä äitiyspakkaukseen voisi olla luvassa mahdollisen 40 lisäeuron myötä. Esimerkiksi hallitusohjelman mukaisia palloja saisi 40 lisäeurolla lähes 20 kappaletta. 

Kalleimmat tuotteet vuoden 2026 äitiyspakkauksessa ovat ulkohaalari tai makuupussi, villahaalari, ensikirja ja ruokakaukalo. 

Edullisimpiin hankintoihin puolestaan kuuluvat esimerkiksi kondomit ja terveyssiteet.

Vuoden 2026 äitiyspakkaukseen sisältyy:

Tuote, tuotteen valmistusmaa, hinta eur/kpl (alv 0%)

Ulkohaalari/makuupussi, Kiina, 25 euroa

Villahaalari, Kiina 16,25 euroa

Merinovillamyssy, Puola, 7,20 euroa

Body, eläimet, Kiina/Turkki, 5,96 euroa

Kietaisubody säädettävällä haaraosalla, luonnonvalkoinen, Portugali, 7,14 euroa

Kietaisubody, kuumailmapallot, Intia, 4,25 euroa

Kietaisubody, keltaiset pilkut, Kiina, 5,50 euroa

Kietaisubody, ankat, Kiina, 5,50 euroa

Puolipotkuhousut, vaalea mintunvihreä, Intia, 3,75 euroa

Musta-valkoraidalliset housut, Bangladesh, 2,75 euroa

Housut, Pear Spritz, Portugali 4,85 euroa

Collegehousut, lämmin keltainen, Portugali, 4,72 euroa

Potkupuku/yöpuku, kuviollinen Nallet-kuosi, Bangladesh 7,50 euroa

Kypärämyssy, luonnonvalkoinen, Bangladesh 2,34 euroa

Lapaset ja sukat, Kiina, 1,55 euroa

Peitemakuupussi Tassu, Suomi 11,90 euroa

Metsäsynttärit, jaquard-kudonta (vuodevaate), Liettua 8,50 euroa

Peite, Viro, 5,82 euroa

Pussilakana Eläinystävät, Pakistan 3,85 euroa

Aluslakana, valkoinen, Bangladesh, 2,90 euroa

Pyyhe, valkoinen, vaalea lila kanttaus, Turkki 4,50 euroa

Sideharsoliina 4kpl, Intia, 6 euroa

Silmä, silmä, nenä, suu -ensikirja, Intia, 18,37 euroa

Pehmopallo Eläimet ja hedelmät, Kiina, 2,05 euroa

Hammasharja, Kiina, 0,25 euroa

Vauvan kynsisakset, Kiina, 0,66 euroa

Kylpylämpömittari, Saksa, 1,32 euroa

Kolmikerroksinen kestoliivisuoja, Kiina, 0,92 euroa

Vauvan hiusharja, Suomi, 1,68 euroa

Liukuvoide, Ruotsi, 1,45 euroa

Patja, Suomi, 2,19 euroa

Terveyssiteet 10 kpl, Slovakia, 0,47 euroa

Kondomi 5 kpl, Ruotsi / Thaimaa / Japani, 0,43 euroa

Ruokakaukalo, hinta 17,45 euroa

Pakkauskulut 5 euroa

Kela selvittää parasta tapaa huomioida korotus äitiyspakkauksissa tällä pikaisella aikataululla, sillä hankintapäätös vuoden 2026 äitiyspakkaukseen on jo tehty. 

Mahdollisen korotuksen varmistuttua, uusia hankintoja ollaan valmiita tekemään jo kilpailutettujen tuotteiden lisäksi. Hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan korotus astuu voimaan 1.4.2026.

