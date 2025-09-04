Mitä äitiyspakkaus 2026 sisältää? Nämä ovat kalleimmat tuotteet

MTV Uutiset pyysi Kelalta vuoden 2026 äitiyspakkauksen sisällön hankintahinnat.
Kela toimitti MTV Uutisille listauksen, josta ilmenevät vuoden 2026 äitiyspakkaukseen valitut tuotteet ja niiden hankintahinnat.
Äitiypakkaukseen on odotettavissa tulevaisuudessa muutosta runsaampaan suuntaan, sillä hallitus esitti tiistain budjettiriihessään äitiyspakkauksen arvon kasvattamista 170 eurosta 210 euroon.
Muutos olisi todella odotettu, sillä edelliskerran äitiyspakkauksen arvoa on nostettu seitsemän vuotta sitten. Tuolloin korotus oli 30 euroa ja se näkyi heti äitiyspakkauksen tuotteiden määrässä.
– Vuonna 2019 oli enimmillään 64 tuotetta äitiyspakkauksessa, kertoo suunnittelija Anniina Kuokka Kelalta.
Vertailun vuoksi, tänä vuonna äitiyspakkaus sisälsi vain 38 tuotetta.
Vuoden 2026 äitiyspakkauksen sisältö on jo päätetty
Kelan mukaan vuoden 2026 äitiyspakkaukseen valittujen tuotteiden yhteisarvo on 169,87 euroa. Kokonaissummaan sisältyvät pakkauskulut, mutta siihen ei sisälly pallo, joka äitiyspakkaukseen lisättiin hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti.
Alla olevien hankintahintojen perusteella on mahdollista arvioida, millaisia lisäyksiä äitiyspakkaukseen voisi olla luvassa mahdollisen 40 lisäeuron myötä. Esimerkiksi hallitusohjelman mukaisia palloja saisi 40 lisäeurolla lähes 20 kappaletta.
Kalleimmat tuotteet vuoden 2026 äitiyspakkauksessa ovat ulkohaalari tai makuupussi, villahaalari, ensikirja ja ruokakaukalo.
Edullisimpiin hankintoihin puolestaan kuuluvat esimerkiksi kondomit ja terveyssiteet.
Vuoden 2026 äitiyspakkaukseen sisältyy:
Tuote, tuotteen valmistusmaa, hinta eur/kpl (alv 0%)
Ulkohaalari/makuupussi, Kiina, 25 euroa
Villahaalari, Kiina 16,25 euroa
Merinovillamyssy, Puola, 7,20 euroa
Body, eläimet, Kiina/Turkki, 5,96 euroa
Kietaisubody säädettävällä haaraosalla, luonnonvalkoinen, Portugali, 7,14 euroa
Kietaisubody, kuumailmapallot, Intia, 4,25 euroa
Kietaisubody, keltaiset pilkut, Kiina, 5,50 euroa
Kietaisubody, ankat, Kiina, 5,50 euroa
Puolipotkuhousut, vaalea mintunvihreä, Intia, 3,75 euroa
Musta-valkoraidalliset housut, Bangladesh, 2,75 euroa
Housut, Pear Spritz, Portugali 4,85 euroa
Collegehousut, lämmin keltainen, Portugali, 4,72 euroa
Potkupuku/yöpuku, kuviollinen Nallet-kuosi, Bangladesh 7,50 euroa
Kypärämyssy, luonnonvalkoinen, Bangladesh 2,34 euroa
Lapaset ja sukat, Kiina, 1,55 euroa
Peitemakuupussi Tassu, Suomi 11,90 euroa
Metsäsynttärit, jaquard-kudonta (vuodevaate), Liettua 8,50 euroa
Peite, Viro, 5,82 euroa
Pussilakana Eläinystävät, Pakistan 3,85 euroa
Aluslakana, valkoinen, Bangladesh, 2,90 euroa
Pyyhe, valkoinen, vaalea lila kanttaus, Turkki 4,50 euroa
Sideharsoliina 4kpl, Intia, 6 euroa
Silmä, silmä, nenä, suu -ensikirja, Intia, 18,37 euroa
Pehmopallo Eläimet ja hedelmät, Kiina, 2,05 euroa
Hammasharja, Kiina, 0,25 euroa
Vauvan kynsisakset, Kiina, 0,66 euroa
Kylpylämpömittari, Saksa, 1,32 euroa
Kolmikerroksinen kestoliivisuoja, Kiina, 0,92 euroa
Vauvan hiusharja, Suomi, 1,68 euroa
Liukuvoide, Ruotsi, 1,45 euroa
Patja, Suomi, 2,19 euroa
Terveyssiteet 10 kpl, Slovakia, 0,47 euroa
Kondomi 5 kpl, Ruotsi / Thaimaa / Japani, 0,43 euroa
Ruokakaukalo, hinta 17,45 euroa
Pakkauskulut 5 euroa
Kela selvittää parasta tapaa huomioida korotus äitiyspakkauksissa tällä pikaisella aikataululla, sillä hankintapäätös vuoden 2026 äitiyspakkaukseen on jo tehty.
Mahdollisen korotuksen varmistuttua, uusia hankintoja ollaan valmiita tekemään jo kilpailutettujen tuotteiden lisäksi. Hallituksen budjettiriihen esityksen mukaan korotus astuu voimaan 1.4.2026.