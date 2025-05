Vuoden 2025 äitiyspakkaus julki: Jere avasi pakkauksen – tässä sisältö!

Kela on julkaissut vuoden 2025 äitiyspakkauksen. Tuotevalikoimaa on kehitetty asiakaspalautetta hyödyntäen.

Vuoden 2025 äitityspakkaus sisältää 38 tuotetta. Edellisessä pakkauksessa tuotteita oli 39.

Uutta äitiyspakkausta aletaan jakaa, kun viime vuoden äitiyspakkaukset on jaettu loppuun. Tämän hetken tietojen mukaan uuden pakkauksen jakelu alkaa heinä-elokuun taitteessa.

Äitiyspakkausta on jälleen kehitetty asiakaspalautteen mukaan.

Yllä olevalta videolta näet uuden äitiyspakkauksen "unboksauksen". Haastattelussa myös suunnittelija Anniina Kuokka Kelalta.

– Joka vuosi asiakkaat saavat äänestää makuupussin ja haalarin kuosin. Lisäksi pakkauksessa on tänä vuonna tuotteita, joissa on asiakkaiden toivomia ominaisuuksia. Esimerkiksi nyt myös pienemmissä kietaisumallisissa bodyissa on säädettävä haaraosa, jolloin sama vaate kestää vauvalla pidempään, suunnittelija Veera Petäjä kuvailee tiedotteessa.

Vuoden 2025 äitiyspakkauksessa on neutraalin sävyisiä vaatteita.Kela

Myös tuotteisiin asiakkaat voivat vaikuttaa.

– Saimme palautetta siitä, että pakkauksessa ei ollut vilttiä. Vuoden 2025 äitiyspakkauksessa viltti on mukana.

Mitä äitiyspakkauksella saa?

Äitiyspakkauksen hankinta-arvo on sama 170 euroa kuin mitä se on ollut jo vuodesta 2018. On kuitenkin huomioitavaa, että tuotteiden määrä on vähentynyt, koska samalla summalla ei enää saa yhtä paljon tuotteita kuin ennen.

Kelan myöntämän äitiysavustuksen voi valita joko äitiyspakkauksena tai 170 euron rahasummana. Suurin osa synnyttäjistä, etenkin ensisynnyttäjistä, valitsee äitiyspakkauksen.

Lue myös: Näin lapsilisää maksetaan vuonna 2025

Katso myös: Tällainen oli vuoden 2024 äitiyspakkaus

10:29 Videolla esittelyssä vuoden 2024 äitiyspakkauksen tuotteet. Tätä pakkausta jaetaan arviolta vielä heinä-elokuulle 2025.

Lähde: Kela