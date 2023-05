EU:lta miljardin euron aseapupaketti Ukrainalle – MTV seuraa sotaa

Nyt hyväksytty apupaketti on osa kolmiportaista suunnitelmaa, jonka tarkoituksena on toimittaa Ukrainaan miljoona tykistöammusta ensi vuoden maaliskuuhun mennessä.

Sopimuksella ukrainalaista viljaa ja lannotteita on kyetty kuljettamaan turvallisesti Mustanmeren kautta. Nykyisen viljasopimuksen on määrä päättyä 18. toukokuuta.

Sopimuksella on pyritty torjumaan maailmanlaajuinen elintarvikekriisi. Venäjä on esittänyt listan vaatimuksia sopimuksen jatkamiseksi.

Perjantai 5. toukokuuta

Ukrainan pääministeri totesi perjantaina, että 30 % Ukrainan pinta-alasta on venäläisten miinoittamaa, usein hyvin kekseliäästi, siksi viljelypellotkin on käytävä tarkasti läpi. Hallitus lupaa viljelijöille miinanraivausapua, mutta resursseja on tarjolla rajoitetusti, koska suurin osa on kiinni yhä sotatoimissa.