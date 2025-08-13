Heli kuoli näkönsä menettäneenä mukavan kaukomatkan jälkeen – poliisi tutki tapauksen uudelleen luettuaan MTV:n jutun

Julkaistu 6 minuuttia sitten
Mitä ihmettä tapahtui joensuulaisnaiselle? Heli Korhonen opiskeli yliopistossa ja kävi antoisalla kaukomatkalla, mutta kuoli pian näkönsä menettäneenä. Tästä Korhosen traagisesta kuolemasta MTV kertoi keväällä.

MTV Uutisten toukokuussa julkaisema verkkoartikkeli ja Heli Korhosen ystäväpiiristä noussut huoli saivat poliisin kiinnostumaan uudelleen tapauksesta. 

Heli Korhonen kuoli vuonna 2010 kotonaan ainoastaan 43-vuotiaana. Hän oli menettänyt näkönsä ja raahautunut asuntonsa terassille tuskasta huutaen. Rivitalonaapuri tilasi ambulanssin. 

Korhonen kiidätettiin sairaalaan huonossa kunnossa. Kuukauden kuluttua vanhemmat joutuivat tekemään raskaan päätökseen, sillä aivosähkökäyrä näytti nollaa. Letkut vedettiin irti. Kuolinsyyksi kirjattiin metanolimyrkytys. Voit lukea tapauksesta tarkemmin tästä: 

Heli KorhonenHeli Korhosen tekemä kuvapäivitys sosiaaliseen mediaan vuodelta 2010. Kuvan julkaisuun on saatu lupa lähisukulaiselta.

Näin poliisi suhtautui nousseisiin huoliin

Ennen kuolemaansa Korhonen oli käynyt kaukomatkalla Kaakkois-Aasiassa. Korhosen sosiaaliseen mediaan julkaisemien kuvien perusteella matka näytti antoisalta. Myöhemmin hän oli myös tehnyt sosiaaliseen mediaan päivityksen rakkaista lemmikkikaneistaan. Kesken jäivät matematiikan maisteriopinnot.

Vaikka Heli Korhosen kuolemasta oli kulunut 15 vuotta, heräsi Korhosen ystäväpiirissä epäilys, oliko kyseessä kuitenkin henkirikos. Niin oudolta äkillinen kuolema tuntui. Itä-Suomen poliisi otti asian selvitykseen erityisesti MTV:n verkkoartikkelin pohjalta ja tutustui vuonna 2010 tehtyihin kuolinsyydokumentteihin sekä lähipiiristä tulleisiin uusiin epäilyksiin.

Kuinka sitten kävi? Poliisi on päättänyt kesän aikana tekemänsä tutkinnan, eikä asiassa ole syytä epäillä rikosta. 

Poliisista todetaan MTV Uutisille, että näin vanhan tapauksen tutkinta on erittäin hankalaa, eikä ystäväpiiristä tulleita väitteitä voida osoittaa toteen.

– Otimme asian uudestaan tarkasteluun. Meillä ei ole riittävästi todisteita sen tueksi, että varsinainen rikostutkinta käynnistettäisiin, sanoo tapausta nyt tutkinut rikosylikonstaapeli Jussi Hirvonen

Heli Korhosen kuolema jäänee mysteeriksi.

