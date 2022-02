Muoniolaisesta veroneuvojasta tuli sensaatio – hytisyttävillä videoilla kymmeniä miljoonia katsojia

Muoniolainen veroneuvoja Elina Mäkelä, 28, on päätynyt kansainväliseksi uutiseksi avantoharrastuksensa vuoksi. TikTok-sensaatioksi nousseesta Mäkelästä kertovat muun muassa amerikkalaissivustot Insider ja New York Post .

Useilla Elinan huumoria, sometrendejä ja avantouintia yhdistävillä videoilla on miljoonia ja jopa kymmeniä miljoonia katselukertoja. Suosituimmalla, yli 78 miljoonaa katselukertaa keränneellä videolla Elina esittelee suomalaista eksotiikkaa: loskaa.

Suosio on yllättänyt Elinan toden teolla, sillä alun perin hän kuvasi videoitaan enemmän itseään kuin muita varten. Suurin osa materiaalista syntyy kevyellä kuvauskalustolla eikä Elina ole erikoistunut kovinkaan teknisiin editointitapoihin.

Kuvaaminen sai inspiraationsa tylsyydestä

– Käyn avannossa päivittäin eli erilaista avantouintimateriaalia kertyy paljon ja monessa eri säässä sekä olosuhteissa. Ehkä juuri se eri paikoissa ja eri avannoissa uiminen on kiinnostanut ihmisiä, Elina pohtii MTV Uutisille.

Hän epäilee, että suosion taustalla on myös tuuria. Jotkut videot ovat vain lähteneet lentoon sosiaalisessa mediassa. Kun video alkaa levitä tietyllä maantieteellisellä alueella, paikallinen media ottaa yhteyttä ja julkisuus ruokkii itseään.

FYP eli For Your Page on käytännössä TikTokin etusivu, jonka kuratoituun näkymään vaikuttavat sovelluksen algoritmit.