Mummot nousivat ikäsyrjintää ja ilmastonmuutosta vastaan – autotiellä he eivät kuitenkaan aio istua

Aktivistimummona opittua • Planeettamme on menossa kohti tuhoisaa kolmen asteen lämpötilan nousua.

• Vielä voimme vaikuttaa, että lastenlapsilla on maailma, jossa elää.

• Yhteistyö on voimaa. Se tuo tuloksia.

• Mummoilla on valtaa #MummotÄänestää.

• Mummoviisaudelle on kysyntää.

• Toivo motivoi tekoja.

• Ympäristön huono vointi käy kalliiksi, myös taloudelle.

• Siksi sanomme nyt päättäjille: ILMASTOJAHKAILU EI KÄY! Lähde: Aktivistimummot