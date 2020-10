Tällainen on otsikoihin noussut ilmastoliike Elokapina – vaatii Suomea hiilineutraaliksi viidessä vuodessa: "Tuntuu, etten pysty hankkimaan lapsia, koska tulevaisuus on niin suuressa vaarassa"

28-vuotias teatteritaiteen maisteri Emma Castrén herkistyy puhelimessa. Hän on juuri kertomassa, millaista uhkaa ilmastonmuutos tuo hänen elämäänsä henkilökohtaisella tasolla.

– Tuntuu, etten pysty hankkimaan lapsia, koska tulevaisuus on niin suuressa vaarassa, Castrén sanoo.

Castrén on yksi noin 400:sta Elokapina-aktiivista, jotka vaativat Suomelta pikaisia ilmastotoimia. Elokapinalaiset vaativat Sanna Marinin (sd.) hallitusta muun muassa julistamaan ilmastohätätilan ja tekemään Suomesta nettohiilineutraalin vuonna 2025.

Kyllä. Elokapina vaatii, että Suomi ei enää viiden vuoden kuluttua lisää lainkaan hiilidioksidin määrää maapallon ilmakehässä. Tällä hetkellä Suomen tavoite on 15 vuoden päässä, eli vuodessa 2035.

– Tavoite on näin tiukka, koska ilmastokriisin uhka on niin perustavanlaatuinen. Emme ehdi pelata uhkapelejä hiilidioksidin poistoteknologioilla 2030–2040-luvuilla, sanoo Elokapinan mediayhteyshenkilö Lauri Autere.

Levinnyt yli 70 maahan

The Guardian kertoo , että Extinction Rebellion -liike päätti kolmesta tavoitteesta ja kymmenestä periaatteesta, joita liike noudattaa tavoitteisiinsa pääsemiseksi. Tavoitteita ovat hiilineutralius vuoteen 2025 mennessä, totuuden kertominen ilmastokriisistä ja suoran demokratian lisääminen.

Extinction Rebellion -liikkeen periaatteisiin kuuluu taas muun muassa väkivallattomuuteen sitoutuminen ja toiminta ilman hierarkioita. Toiminta on levinnyt yli 70 maahan, ja noin 500 eri ryhmittymään. Maakohtaisten järjestöjen lisäksi Extinction Rebellion -ryhmittymiä on perustettu muun muassa muslimeille, lääkäreille ja maanviljelijöille.

Kaikenikäisiä jäseniä

Suomen Elokapina-liike perustettiin marraskuussa 2018. Parissa vuodessa Elokapina on kasvanut parinkymmenen aktivistin joukosta liikkeeksi, joka tempauksissaan häiritsee luksusristeilijöitä ja pitää ilmastonälkälakkoja.

Aktiivisia elokapinalaisia on ainakin Helsingissä, Tampereella, Turussa, Oulussa, Jyväskylässä ja Rovaniemellä. Suomen Elokapina ei ota vastaan ohjeita tai määräyksiä muualta, vaan kansainvälisestä yhteistyöstä päätetään aina tapauskohtaisesti.

– Alaikäisiä jäseniä meillä on aika vähän. Siitä eteenpäin on aika tasaisesti: opiskelijoita, työelämässä olevia, yrittäjiä ja eläkeläisiä. On ihmisiä, jotka ovat nähneet paljon ja ovat sitä mieltä, että uusia keinoja pitää ottaa käyttöön, Autere sanoo.