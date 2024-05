Työministeri Satonen haluaa yli 55-vuotiaat töihin – naisten ja miesten työllistymisessä selvä ero

Uudistuksen on määrä astua voimaan viimeistään ensi vuoden alussa.

Yli 55-vuotiaat hankala ryhmä

Sukupuolten välillä selvä ero

Suomessa 55-vuotiaiden työllisyystilanne on pohjoismaiden heikoin.

Satosen mukaan se ei ole yllätys, koska Suomessa työllisyystilanne ylipäätään on pohjoismaiden heikoin.

– (Naisvaltaisilla) sotealalla ja opetusalalla työpaikkoja on tarjolla (vanhemmillekin työntekijöille) edelleen hyvin. Miesten puolella pärjätään heikosti.

Työryhmä selvittää tilannetta tarkemmin, mutta Satosella on omat aavistuksensa, mistä miesten kurja kehitys johtuu.

– Korkeammin koulutetuilla aloilla, esimerkiksi ICT-alalla, on totuttu, että yt-neuvottelujen yhteydessä yrityksessä poistuu väkeä vanhemmasta päästä. Sitten on fyysistä kuntoa vaativia perinteisiä duunariammatteja, joissa (vanhemmilla) jaksamisen kanssa on haasteita.