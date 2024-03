Mullistavatko MM-rallin uudet säännöt myös Jyskälän? Esapekka Lapin kartturi maiskuttelee mahdollisuudella

– Koska emme halua kisoista keskenään samanlaisia, niin Suomen MM-ralli voisi olla pitkä sprinttiralli, jollainen se on nytkin. Miksi siis muuttaa sitä?

– Jos järjestäjällä on halua lyhentää kisaa, niin ne voivat pyytää sitä, mutta minun henkilökohtainen fiilikseni on, Suomen MM-ralli on varsinkin tämän vuoden formaatissaan fantastinen, Thul sanoo MTV Urheilulle.