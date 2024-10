FIA:n sääntömuutos tarjoaa Suomen MM-ralliin upean mahdollisuuden

Reitti- ja aikataulusuunnittelu on ensinnäkin aiempaa joustavampaa, kun autokuntia ei ole pakko ajattaa esimerkiksi kesken päivän varsinaisen huoltoalueen kautta. Tämä vähentää siirtymäkilometrejä ja sitä kautta myös lyhentää ajopäiviä.

Lisäksi järjestäjien on mahdollista tuoda kilpailureitille erikoiskokeita, jotka etäisyytensä vuoksi muuten olisivat poissa laskuista.

– Auton päämekaanikko on aina, ja hän valitsee kaksi ihmistä siihen. Jos toinen tietää keulasta ja toinen perästä, se olisi varmaan yksinkertainen ratkaisu. Vai otetaanko erikoisosaamisalueelta joku, joka on keskittynyt vaihdelaatikkoihin? Mutta he ovat aika kovia kavereita kaikki, jotka tuolla pyörivät, Ferm sanoo.