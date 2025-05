Muistatko? Leijonat koki viime vuonna nöyryyttävän hetken MM-jäillä – asialla illan vastustaja: "Heti alkaa…"

Leijonien tämän kevään MM-taival käynnistyy tänään perjantaina, kun iltapäivämittelössä vastaan asettuu Itävalta. Leijonien hyökkääjä Ahti Oksanen ei ole unohtanut sitä, mitä viime vuoden kisoissa tapahtui.

Eletään toukokuun 16. päivää vuonna 2024. Prahan 02 Arenalla Suomi siirtyy nopeasti 2–0-johtoon iltapäiväottelussa Itävaltaa vastaan.

Itävalta kömpii toisessa erässä maalin päähän. Suunta ei käänny, vaan Thimo Nickl tuo Itävallan tasoihin ajassa 49.51.

Eikä siinä vielä kaikki. Benjamin Baumgartner shokeeraa oikein kunnolla Suomi-poikaa, kun hän lyö kiekon häkkiin ajassa 59.59.

Näin Suomi kokee todellisen yllätystappion MM-jäillä. Tämä johtaa lopulta siihen, että Suomi tarvitsee apuja Iso-Britannialta puolivälieräpaikkaa varten.

Leijonien hyökkääjä Ahti Oksanen ei ole unohtanut viime vuoden käännettä.

– Heti alkaa turnaus Itävallalla, mikä oli viime vuonna harmittava ottelu. Nyt on revanssin paikka. Iso matsi edessä, Oksanen sanoo MTV Urheilulle Tukholmassa.

Viime vuoden nöyryyttävä kokemus muistuttaa Leijonia siitä, että vaikka se on ennakkosuosikki illan mittelöön, ei sen kannata lähteä pelailemaan aivan takki auki.

– Ei todellakaan. Siellä on joukkueellinen laatupelaajia Sveitsin liigasta ja ympäri Eurooppaa. Ei todellakaan voi ottaa löysästi, Oksanen vannoo.

Itävalta juhlimassa viime kevään Suomi-yllätysvoittoa./All Over Press

Leijonien hyökkääjä Ahti Oksanen.Lehtikuva

Tutun luottolenkin ja energiapallon rinnalla

Leijonilla on muutenkin oma kana kynittävänä, sillä sen MM-kenraali meni pahasti vihkoon Tshekin EHT-turnauksessa. Suomi hävisi kaikki kolme otteluaan ja päästi viikonlopun Sveitsi- ja Ruotsi-kamppailuissa peräti 14 maalia omiin.

– Tuo oli hyvä oppitunti siitä, mitä ei pidä tehdä. Viikonlopun aikana oli tietyt jutut, joihin yritimme keskittyä. Ne lähtivät paremmin ja paremmin rullaamaan. Toki puolustuspäätä pitää parantaa todella paljon, mutta oli siellä mukana positiivistakin, mikä ei vain numerotaululla näkynyt. Hyvillä mielin silti tuosta eteenpäin, Oksanen sanoo.

Kuinka tärkeää on, että saa heti lumipallon vyörymään oikeaan suuntaan, eli että saa turnaukselle hyvän alun?

– Kyllä se aina helpottaa. Ei se tietenkään elämän ja kuoleman kysymys ole, mutta kyllähän se aina helpottaa, kun ensimmäisen pelin voittaa. Saa itseluottamuksen päälle, Oksanen miettii.

Oksanen, 32, on nyt kolmatta kertaa putkeen mukana kevään MM-kisoissa. Tällä kertaa hän aloittaa turnauksen samassa ketjussa Hannes Björnisen ja Eemil Erholtzin kanssa.

– Kaikki tietävät Hanneksen: hän tekee kovasti töitä joka ikisessä vaihdossa ja johtaa. Hän auttaa puheellaan ja työmäärällään. Mitä tässä on ehtinyt muutaman päivän Erholtzin kanssa treenaamaan: on kyllä sellainen energiapallo, että on varmasti nautittavaa pelata hänen kanssaan, Oksanen uskoo.

Nähdäänkö teiltä oikein kunnon karvapersejääkiekkoa vai mitä pyritte näyttämään?

– Kyllähän me lähdemme siitä, että hoidamme oman roolimme hyvin. Katsotaan, että mihin se turnauksen aikana kehittyy, eli mitä meidän ketjultamme voi odottaa. Lähdemme siitä, että pidämme oman pään puhtaana ja pyrimme saamaan kiekkoa hyökkäysalueelle. Luodaan sitä kautta energiaa ja aikaa kaikille muille, Oksanen vastaa.

Ennakkoarvioiden mukaan Suomesta on saapumassa paikan päälle Tukholmaan tuhansia Leijona-faneja. Oksanen odottaa innolla perjantain ensimmäistä karnevaalinäytöstä.

– Kyllähän se olisi hienoa aloittaa heti kotipelin tunnelmalla. Saadaan sitä kautta peli kulkemaan ja tunnelmaa saman tien päälle, Oksanen fiilistelee.

Leijonien ja Itävallan ottelu alkaa Suomen aikaan kello 17.20. Mittelö on nähtävillä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.