Yllättävä MM-fakta! Kiekkokääpiössä kova Suomi-yhteys

Perjantaina alkavissa jääkiekon MM-kisoissa nähdään useita SM-liigan lähihistoriasta tuttuja nimiä. Muistatko nämä kotimaisen pääsarjan ulkomaalaisvahvistukset?

Maailmanmestaruuskisoissa on mukana tuttuun tapaan 16 joukkuetta. SM-liigakokemusta löytyy kaikkiaan 11 maan rosterista.

Vain Ruotsi, Yhdysvallat, Sveitsi, Kazakstan ja Saksa lähtevät ainakin toistaiseksi tavoittelemaan pyttyä ilman yhtään SM-liigapeliä povitaskussaan.

Jopa Kanadan kovasta nipusta siis löytyy luistimenviiltoja Suomesta. Utahia edustava 24-vuotias Barrett Hayton nimittäin kiekkoili Tampereen Ilveksessä lainalla kahdeksan ottelua kaudella 2020–2021. Hyökkääjä keräsi tuolloin neljä syöttöpistettä. Tällä kaudella Hayton tehoili Utahissa 82 otteluun 46 täppää.

Barrett Hayton.Photomotion

Itävallan maalilla todennäköisenä ykkösvahtina nähtävä Atte Tolvanen on kiinnostava nimi. Salzburgin monivuotinen torjuja sai maan kansalaisuuden hiljattain. Tolvanen on kopannut urallaan 45 SM-liigaottelua Pelicansissa ja Ässissä. Hän on Leijonien Eeli Tolvasen veli.

Leijonissa Liiga-pelejä on luonnollisesti ylivoimaisesti eniten, lähes 5 000. Kakkosena on yllättävä maa, sillä toinen tonnikerhoon pääsevä nippu on Ranska.

Jääkiekon pikkumaan pukukopissa kuudella pelaajalla on taustaa SM-liigasta. Ensi kaudella Suomessa jatkavia ovat Tapparan Hugo Gallet ja Ässien Dylan Fabre.

Ranskan ainoa NHL-pelaaja on St. Louis Bluesin Alexandre Texier, joka tehoili KalPassa 2017–2019.

Alexandre Texier.Jaakko Stenroos/All Over Press

Joukkueen todellinen SM-liigakonkari on Charles Bertrand. Yli 500 ottelua, eli valtaosan urastaan Suomessa pelannut hyökkääjä edusti tällä kaudella Saksan DEL-liigan Ingolstadtia. Bertrand on voittanut Suomen mestaruuden Tapparassa ja Kärpissä.

Muut Ranskan Liiga-kokijat ovat Anthony Rech ja Nicolas Ritz.

KHL-Rybar mukana

Hallitseva maailmanmestari Tshekki lähtee puolustamaan kannua tällä kaudella Ilvestä edustaneen Daniel Gazdan ja HIFK:hon Tampereelta siirtyneen Petr Kodytekin voimin.

Mukana on myös takavuosilta Lukosta ja Kärpistä tuttu Jakub Krejcik, joka kiekkoilee tällä haavaa Sparta Prahassa.

Jakub Krejcik.Jaakko Stenroos/All Over Press

Naapurimaa Slovakian maalia tilkitsee vuosina 2019–2021 Kärpissä pelannut Patrik Rybar. 31-vuotias maalivahti siirtyi aikanaan Oulusta KHL:ään. Hän on jatkanut uraansa Venäjällä maan aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta. Tällä sesongilla Rybar edusti Moskovan Spartakia ja Kunlun Red Staria.

Niin ikään Kärpistä muistettava Michal Kristof hyppää Slovakian mukaan. Myös Kristof pelasi pitkään KHL:ssä Venäjän aloitettua sotatoimet Ukrainassa. Hän siirtyi keväällä lainalle Sveitsin liigaan.

Slovakialle työtä tekevät myös SaiPaa ja HPK:ta puolustanut Mario Grman sekä TPS:ssä yhden Liiga-pelin pelannut NHL-lupaus Samuel Knazko.

Hari, Lauridsen ja Batna

Turnauksen ennalta heikoimpiin kuuluva Unkari luottaa muun muassa Janos Hariin ja Vilmos Galloon, joilta löytyy yhteensä lähes 250 SM-liigamatsia. Gallo jatkaa KooKoossa vielä kaksi vuotta. Suomessa ovat pelanneet myös Bence Horvath ja Ruotsissa syntynyt kaksoiskansalainen Henrik Nilsson. Unkarin penkin takaa löytyy suomalaisnimi, sillä Samuli Nordman toimii joukkueen maalivahtivalmentajana.

Tanskan mukana ovat TPS:n Oliver Lauridsen, Kiekko-Espoon Anders Koch ja vajaat kymmenen vuotta sitten Pelicansissa käväissyt Morten Poulsen.

Morten Poulsen.Matti Raivio/All Over Press

Jukureissa viime kaudella 20 maalia takonut Oskars Batna yrittää iskeä laattaa uuniin Latvialle. Myös HPK:n Anri Ravinskis ja JYPin Miks Tumanovs edustavat parin vuoden takaista pronssimaata.