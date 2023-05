Leijonat-pakki sai tuta, miten illan vastustaja kylvetti Suomea – paukku oli jättimäinen: "Hyvin muistissa edelleen"

Ruokamyrkytystä ei tullut, mutta tuli järisyttävä yllätys. Ranska pöllytti Suomea reilun 11 000 lehtereillä olleen katsojan edessä peräti maalein 5–1. Se on ainoa kerta, kun Ranska on pystynyt voittamaan Leijonat maaottelussa.

"Huippupelaajia"

imago/PanoramiC/ All Over Press

– Eivät ne helppoja pelejä ole. Siellä on hyviä pelaajia paljon. Jokainen joukkue on näyttänyt pelaavansa nykyään hyvää jääkiekkoa ja erot ovat pienentyneet koko ajan. Täytyy valmistautua mahdollisimman hyvin ja pystyä parhaimpaansa, että tulee onnistumisia ja pystyy voittamaan. Ilmaiseksi ei tule mitään, luottopuolustaja perkaa.

– Kyllä siellä yleensä on ollut hyviä kamppailijoita ja luisteluvoimaisia jätkiä. Osa on täällä Suomessakin pelannut ja tietää sitä peliä. Sveitsissä pelaa lisäksi paljon heitä. Tuttuja pelaajia on vastassa, olen pelannut maajoukkueessa ja eri sarjoissa heitä vastaan. Heillä on huippupelaajia.