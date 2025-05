Leijonien tuplamestarilla hurja käänne MM-kisoissa – vierellä yhtäkkiä kaksi NHL-taituria

Juho Lammikon nimi herättää vannoutuneessa Leijona-fanissa muistoja menneestä. Hän oli mukana sekä vuonna 2019 että -22, kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden. Nyt Lammikko on hieman erilaisen roolin äärellä.

Kun Leijonat harjoitteli keskiviikkona ensimmäistä kertaa MM-ryhmänsä kanssa Tukholmassa, hyökkääjä Juho Lammikko oli istutettu melkoiseen ketjuun.

Vierellä viilettivät Chicago Blackhawksin taituri Teuvo Teräväinen ja Seattle Krakenin maalitykki Eeli Tolvanen.

– Se on huomannut treeneissä, että siinä on kaksi maailmanluokan pelaajaa ympärillä, Lammikko myöntää MTV Urheilulle.

Se, että Lammikko hyökkää Leijonien ykkösketjun keskellä, tietää sitä, että hän on tulospaineiden äärellä. Oletusarvo on se, että Leijonien ykkösketjun pitäisi pystyä takomaan tulosta heti kisojen alkumetreiltä lähtien.

Lammikko ei paljoa paineista hetkahda.

– Ei tässä mitään, pelataan täysillä ja nautitaan joka hetkestä. Annetaan kaikkemme leijonapaidalle. Turha sitä on ruveta miettimään, että mitä odotetaan sun muuta. Koittaa vain keskittyä olennaiseen. Hyvät jätkät ovat vierellä, ei ainakaan jää siitä kiinni. Vedetään hyvällä asenteella ja annetaan palaa, Lammikko miettii.

Lammikko on aiemmin ollut Leijonissa niin sanotulla rouhijaosastolla eli alemmissa ketjuissa. Nyt hänen roolinsa on nimellisesti erilainen, kun hän on kärkiketjun keskushyökkääjä.

Toki. Pelillisesti Lammikon tehtävänkuva ei välttämättä muutu hirveästi aiemmasta.

– Yritän kaivaa kiekkoja äijille. He kyllä osaavat ne hommat hyvin. Yritän pelata hommilla vahvuuksillani eli koitan tehdä hommia ja luistella, Lammikko perkaa.

Oman lupaavan ketjunsa lisäksi Lammikko on törmännyt mieluisaan näkyyn Leijonien MM-joukkueen sisällä.

– Kolme Ässien pelaajaa mukana, aika helkkarin hieno juttu! Ässien kasvatti Lammikko hymyilee, viitaten Lenni Hämeenahoon, Eemil Erholtziin ja Jan-Mikael Järviseen.

– Hienoa, että jätkät ovat päässeet mukaan.

– Nyt lähdetään hommiin, Lammikko viittoilee Leijonien MM-avauksen alla.

Suomi kohtaa tänään Itävallan iltapäiväottelussa, joka käynnistyy Suomen aikaan kello 17.20. Taisto näkyy MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla.

