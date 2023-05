Leijonat-hyökkääjä puhuu kovan komennuksensa seurauksista – MM-kisoista tuli "vuoristorataa omilla tunteilla"

MM-puolivälierä Kanada-Suomi torstaina 25.5. klo 20.20. Studio C Moressa jo klo 19.30!

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moressa . Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

Pesonen pääsi kuitenkin kehiin jo turnauksen toiseen otteluun, kun Antti Suomela pudotettiin tuolloin alaraajavamman myötä varotoimena pelaavasta miehistöstä. Pesoselle on ollut jälleen myös merkittävää ruutua tarjolla, kun mies on pelannut ykkösylivoimaakin.

Katsomosta seuratun avauspelin jälkeen kaikki Suomen turnausmatsit tahkonnut Pesonen on summannut kuuteen koitokseen tehopisteet 1+2=3.

– Tietysti nyt on tosi hyvät fiilikset. On päässyt pelaamaan ja on tullut ihan hyvin vastuuta. Nautitaan näistä.