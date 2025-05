Leijonia shokeeranneelta tähdeltä suuria sanoja Suomen valmentajasta: "Oikea henkilö tehtävään"

Itävalta lähtee toistamaan viime vuoden shokkitemppuaan Leijonia vastaan. Tähtihyökkääjä Benjamin Baumgartner ylistää Suomen apuvalmentajana toimivaa Jussi Tapolaa.

Suomen apuvalmenta Jussi Tapola työskentelee päivätyönään sveitsiläisen SC Bernin päävalmentajana. Perjantaina Suomen ja Itävallan MM-avauksessa Tapola kohtaa tutun pelaajan, kun Itävallan paidassa jäälle luistelee Bernin hyökkääjä Benjamin Baumgartner.

Ottelun alla Baumgartner ylisti kaksi kautta Berniä valmentaneen Tapolan sveitsiläisseuraan tuomaa muutosta.

– Hän on erityinen ihminen. Hän teki paljon Bernin eteen, auttoi paljon seuraa. Organisaatiosta on tullut ammattimaisempi ja suunta on taas oikea, Baumgartner sanoi MTV Urheilulle.

– Hän välittää pelaajistaan, pitää huolen että he tuntevat olonsa hyväksi ja pystyvät parhaimpaansa. Hän on asettanut uuden standardin. Emme ole vielä valmiita, mutta olemme menossa oikeaan suuntaan, ja Jussi on oikea henkilö tehtävään.

Perjantaina Baumgartner pyrkii kuitenkin horjuttamaan Tapolan joukkuetta. Vuosi sitten Itävalta kampesi MM-alkulohkossa voiton Leijonista Baumgartnerin viimeisen sekunnin maalilla. Baumgartner uskoo joukkueen saavan vuoden takaisesta kokemuksesta lisäenergiaa otteluun.

– Se antaa meille varmasti vähän buustia. Tunnemme joitain (Suomen) pelaajia ja meillä on nyt suomalainen maalivahti. Uskon sen antavan meille lisäenergiaa, mutta tämä on uusi turnaus, uusi peli, uusi vuosi ja paljon eri pelaajia. Täytyy vain pelata vahvasti.

Vuosi sitten Itävalta jäi niukasti ulos puolivälieristä, kun Suomi vei alkulohkon viimeisen jatkopaikan joukkueen nenän edestä. Tänä vuonna mieli tekee puolivälierävaiheeseen, mutta Baumgrtner linjaa tavoitteita maltillisesti.

– Kamppailemme ehdottomasti paikasta (pudotuspeleissä), mutta ensimmäinen asia on säilyä a-sarjassa. Kaikki muu on plussaa meille.