MM-Leijonissa heti mysteeri: miksi SM-liigasensaatio jätettiin sivuraiteelle? Tässä vastaus

Atro Leppänen, 26, nousi päättyneellä liigakaudella isosti tietoisuuteen, kun hän nakutti hurjaa jälkeä Vaasan Sportin takalinjoilla. Eikä kuvailusana ”hurja” riitä mihinkään. Leppänen oli poikkeuksellisessa iskussa. Nyt hän on Leijonien mukana MM-kisoissa, missä häneen liittyy heti alkumetreillä mysteeri.

Leppänen on yhtä hymyä, kun hän tallustelee Tukholman legendaarisen kiekkoareenan Globenin uumenissa.

– Mikäs tässä. Hyvin on lähtenyt MM-arki rullaamaan, Leppänen huikkaa MTV Urheilulle.

Leppäsen kisamatka varmistui sunnuntaina, kun Leijonat julkaisi MM-ryhmänsä perjantaina alkavaan turnaukseen.

– Oli ehkä vähän sellainen huojentunut olo. Ja totta kai iloinen. Kyllä mää aika luottavainen olin leirityksen aikana. Pelasin ihan hyvin, mutta eihän sitä aina tiedä, Leppänen pyörittelee.

Leppänen antoi jo syksyn ja talven EHT-turnauksissa niin vahvat näytöt, että hänen MM-kisamatkansa oli lähes kirkossa kuulutettu jo aikaisessa vaiheessa. Silti, mitään ei saattanut kuitenkaan kirjoittaa varmaksi ennen lopullista sinettiä.

– Sitä ehti tuossa vähän miettiä, että onko sitä sittenkään mukana, mutta toisaalta olin ihan tyytyväinen, miten MM-leiritys meni. Voitimme Ruotsi-pelit ja pelasimme niissä todella hyvin. EHT:lla oli vähän vaikeampaa ja vastustaja teki liikaa maaleja. Mutta silti, ihan hyvä fiilis jäi leirityksestä päälle, Leppänen perkaa.

Leppänen on viilettänyt MM-kisojen alla samassa pakkiparissa NHL-seura Ottawa Senatorsin puolustajan Nikolas Matinpalon kanssa. Leppäsen kohdalla esiin on tullut myös yksi hämmentävä ristiriita.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Leppänen tuulettamassa tekemäänsä osumaa Leijonien MM-leirityksen yhteydessä.TT / Lehtikuva

Selitys mysteeriin

Liigan runkosarjassa peräti 27 ylivoimapistettä (6+21, jaettu kärki) nakuttanut Leppänen ei ole ollut ollenkaan mukana Leijonien ylivoimaketjuissa.

Suomi on pyörittänyt ylivoimiaan neljän hyökkääjän ja yhden puolustajan -taktiikalla. Ensimmäisessä ylivoimaketjussa viivapelaajana on toiminut Mikko Lehtonen, toisessa Vili Saarijärvi.

Se, että Leppänen ei mahdu ollenkaan mukaan ylivoimiin, on varsin häkellyttävä seikka, huomioon ottaen sen, miten sensaatiomaista jälkeä hän paukutti liigakauden aikana Sportissa (60 runkosarjaotteluun tehot 21+42=63).

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen antoi MTV Urheilulle selvityksen siitä, miksi Leppänen ei ole nyt Suomen joukkueen ylivoimissa mukana.

– Toisessa ylivoimassa (Mikael) Ruohomaa tekee peliä oikealta. Siihen on hyvä saada oikea käsi alhaalla pelaavia pelaajia ympärille. Vili (Saarijärvi) on viivassa, (Eemil) Erholtz ja (Lenni) Hämeenaho ovat puolestaan tuttu parivaljakko Ässistä. He ovat pelanneet noilla paikoilla koko ajan. Sama juttu Vilin kohdalla, Pennanen aloittaa.

– Toisessa ylivoimassa on leftin pakki viivassa. Siinä olisi ollut tietenkin hyvä paikka Leppäselle, mutta ei se (Mikko) Lehtonenkaan kovin huono vaihtoehto siihen ole. Hän on vielä vähän kokeneempi ja vähän parempi. Atrolla on kuitenkin vasta ensimmäiset kisat menossa. Hän tulee vahvan viidellä viittä vastaan -pelin kautta mukaan. On hienoa, että meillä on noin hyvä puolustaja varavaihtoehtona, jos meidän tarvitsee tehdä jossain vaiheessa jotain muutoksia, Pennanen perkaa.

Leppänen pelasi vielä Ruotsia vastaan tahkotuissa otteluissa ylivoimassa oikealla puolella, eli samalla paikalla, missä Teuvo Teräväinen ja Mikael Ruohomaa operoivat nyt.

– Hän teki sieltä maaleja. Mutta onhan ”Teukka” vielä vähän parempi siinä tontilla, Pennanen pyörittelee, viitaten NHL-mies Teräväiseen.

Leppänen ei asiasta turhia murehdi.

– Tärkeintä on se, että pääsi kisoihin mukaan. Se oli hieno juttu, hän kuittaa.

Leppänen (kuvassa etualalla vasemmalla) takoi kovaa jälkeä päättyneellä liigakaudella Sportissa.Vesa Pöppönen / AOP

Oilers

Leppäsen omat tulevaisuuden kuviot ratkesivat jo varhaisessa vaiheessa. Hän ilmoitti vuoden alkuvaiheilla, että hän ei jatka enää kauden 2024–25 jälkeen Sportissa. Leppänen ehti tehdä sopimuksen Ruotsiin, mutta kuviot muuttuivat, kun NHL-kiinnostus kasvoi hänen ympärillään.

Leppänen teki lopulta vuoden mittaisen NHL-sopimuksen Edmonton Oilersin kanssa. Se astuu voimaan ensi kaudella.

– Ei noita välttämättä hirveästi tule mietittyä, mutta kyllähän se tulevaisuus toki aina vähän takaraivossa pyörii. Nyt ei tarvitse noita asioita miettiä. Voi vetää rennosti, Leppänen sanoo tilanteestaan.

Miten päädyit Oilersiin, mitä tekijöitä päätöksen takaa löytyy?

– Ei tuossa kuitenkaan ihan mahdottomasti vaihtoehtoja ollut. Mietimme hetken aikaa ja juttelimme seuran kanssa. Mulla jäi fiiliksen suhteen hyvä tuntuma niistä keskusteluista. Sitä yritti miettiä järkevästi, että millaista tonttia tai paikkaa voisi olla tarjolla. Kyllä tuo ratkaisu rakentui fiiliksen ja kokonaisuuden kautta, Leppänen avaa.

Leppänen pääsee valmistautumaan tuleviin haasteisiin jo MM-kisoissa, kun Leijonat kohtaa useita NHL-miehillä varustettuja joukkueita. Suomi saa vastaansa muun muassa Sidney Crosbyllä ja Nathan MacKinnonilla tähditetyn Kanadan.

– Tuota kautta saa esimakua siitä, millaista meno ensi kaudella saattaa olla. Näkee, että missä asioissa pärjää ja mitä mahdollisesti pitää kehittää vielä ja mihin on syytä kiinnittää huomiota. Siltä kannalta nämä ovat hyviä pelejä, Leppänen myöntää.

Leijonien MM-matka käynnistyy toden teolla perjantaina, kun iltapäiväottelussa vastaan asettuu Itävalta.

– Lähdemme viemään sitä mittelöä. Näytämme, että viime viikon (EHT-)pelit menivät huonona kenraalina. Nyt painetaan paremmin, Leppänen lataa Leijonien lähtöasetelmasta.

Leijonien ja Itävallan ottelu käynnistyy Suomen aikaan kello 17.20. Taisto on nähtävillä MTV Katsomosta ja MTV3-kanavalta.