Kristiina Mäkelä joutuu jättämään väliin illan suoran Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen sairastumisen takia.

Entistä kolmiloikkaajaa Kristiina Mäkelää ei nähdä sunnuntaina 12. lokakuuta suorassa Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä sairastumisen takia.

Koska TTK:ssa on parinvaihtoviikko, oli Mäkelän määrä tanssia poikkeuksellisesti tähtiopettaja Mikko Ahdin kanssa.

– Tämä on tosi harmi, koska teimme todella paljon töitä meidän tanssimme eteen ja meillä oli tosi hauskaa yhdessä. Totta kai olisi ollut kiva päästä esittämään tanssi nimenomaan Kristiinan kanssa, Mikko Ahti sanoi ennen lähetyksen alkua MTV Uutisille.

Mikko Ahti on nähty TTK-kauden aikana Minna Kuukan parina, mutta parinvaihtoviikon aikana Ahti toimi Kristiina Mäkelän parina. Mäkelä kuitenkin sairastui harmillisesti juuri ennen TTK-lähetystä.All Over Press

Normaalisti Mäkelän tähtiopettajana toimii Sami Helenius, jonka kanssa Kristiina Mäkelä jatkaa tanssejaan vointinsa mukaan ensi viikolla.

Ahti tanssii illan lähetyksessä, mutta Mäkelää tuuraa esityksessä tähtiopettaja Liisa Setälä. Hän on ehtinyt treenaamaan uutta tanssia minimaalisesti.

– Nyt yleisö ja katsojat kotona pääsevät näkemään tanssin, mutta ilman Kristiinaa. Lähetin eilen illalla Liisalle tanssikoreografian videona ja tänään ehdimme treenaamaan sitä ehkä vartin verran ja se oli siinä, Ahti naurahtaa.

Hän lähettää Kristiinalle paljon voimia ja pikaista tervehtymistä sairastuvalle ja muistuttaa katsojia tärkeästä asiasta.

– Toivottavasti ihmiset kuitenkin äänestävät Kristiinaa, vaikka hän ei olekaan paikan päällä tänään.