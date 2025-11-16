Katso, miltä näyttää Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksen etkoilla ja punaisella matolla!
Tanssii Tähtien Kanssa -jaksossa sunnuntaina 16.11. on luvassa semifinaali ja tähtiparit saavat esitettäväkseen kaksi tanssia.
MTV Uutiset on paikan päällä haastattelemassa kutsuvieraita punaisella matolla ennen lähetyksen alkua kello 17:35 alkaen.
Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, kuinka kutsuvieraat saapuuvat TTK-studiolle sekä näkemään tähtihaastatteluja.
Tähtioppilaina nähdään Johannes Holopainen, Kristiina Mäkelä, Eric ”Lakko” Savolainen ja .