MTV Uutiset Rukalla: Näin hiihtolomailijat ja paikalliset suhtautuvat koronakäänteeseen – huono omatunto ei paina

Matkailupaikkakunnilla ei ole havaittavissa samanlaista vastakkainasettelua kuin viime keväänä ensimmäisen koronasulun aikana. Muun muassa Kuusamon yleisvaikutelmasta on pääteltävissä, että viime kevään kova kritiikki matkustamista kohtaan on laimentunut.

– On kait aika kaksijakoinen se suhtautuminen. Toiset joilla tässä on elinkeinosta kysymys, suhtautuu ihan hyvin siihen, että tullaan tänne, mutta on varmaan myös niitä, joiden mielestä ei ole hyvä, että me ollaan täällä tuolta etelästä tultu, nurmijärveläinen Anna Lehtonen kommentoi.