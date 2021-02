THL:n viime hetken suositus välttää matkustamista ei aiheuttanut peruutuspiikkiä Lapin-matkoihin – "Aika moni on ollut lähes laukut pakattuna lähdössä etelästä"

– Toki nämä tämän viikon uutisoinnit ja suositukset ovat aiheuttaneet asiakkaissa epävarmuutta, mutta aika moni on ollut lähes laukut pakattuna lähdössä etelästä. Mitään massiivisia muutoksia ei ole tullut, sanoo Holiday Clubin toimitusjohtaja Maisa Romanainen.

– Kyllä peruutuksia on tullut, mutta niitä on tullut pitkin koko sesongin. Samaan aikaan kun tulee peruutuksia, tulee uusia varauksia. Ei tästä pysty mitään erikoista trendiä päättelemään, Kivisaari kertoo.

– Muutamia yksittäisiä peruutuksia on tullut, mutta varausten määrä ei ole näinä päivinä vähentynyt, Vitie kertoo.

Isommat majoitusyksiköt kiinnostavat

Varaustilanteessa ollaan koronan takia kokonaisuudessaan jäljessä viime vuoden vastaavasta ajasta. Tilanne monissa yrityksissä on kuitenkin kaksijakoinen: lomahuoneistoissa ja mökeissä varausaste on lähellä normaalia, kun taas hotellihuoneiden kysyntä on selvästi normaalitilannetta hiljaisempaa.