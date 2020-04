Mökkikunta Puumalan kunnanjohtaja puolustaa mökeilleen koronaa paenneita – "Mökkiläiset käyttäytyvät paikallisia varovaisemmin"

Myös Helsingin poliisin johtokeskuksesta kerrottiin illansuussa, että Uudenmaan rajoilla on ollut toistaiseksi rauhallista. Sama havainto oli tehty Länsi-Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan poliisissa.

"Ei täällä nyt mitään juhannusta vietetä"

Kesämökkipaikkakunta Puumalan kunnanjohtaja Matias Hilden suhtautuu rajan aukeamiseen rauhallisin mielin. Noin 2 200 asukkaan Puumalassa on 3 800 mökkiä ja loma-asuntoa, joiden omistajista merkittävä osa asuu Uudellamaalla.

– Ei näillä mökeillä nyt mitään juhannusta vietetä, vaan kyllä siellä eletään hyvin rauhassa, ja sinne tuleminen on ollut monelle ihan eristysasia. Monethan ovat mökeillään siksi, että eivät uskalla olla omassa kodissaan tartuntavaaran takia, Hilden sanoo.

– Se on monelle kuin koti. Ja siksi se varmaan kalskahtaa korvaan, jos sanotaan, että et saa mennä kotiisi.

Hildenin mukaan monet pitkään Puumalassa mökkeilleet ovat kunnan entisiä asukkaita tai heistä on tullut naapureita ja ystäviä paikallisten kanssa.

– Jossain annetaan ymmärtää, että mökkiläisiin suhtaudutaan kuin spitaalisiin, mutta ei täällä sellaista ole. Sanoisin, että hyvin paljon varovaisemmin he (mökkiläiset) täällä käyttäytyvät kuin me paikalliset. He esimerkiksi hyödyntävät tosi paljon kauppakassipalveluita tai tuovat kaiken ruokansa mukanaan kotoa. Kuulin juuri eräästä loma-asukkaasta, joka oli ollut täällä monta viikkoa, mutta ei ollut uskaltanut edes kaupassa käydä.