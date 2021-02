Pohjoisessa odotetaan huolissaan hiihtolomalaisia: ”Kaikilta muualta saapuvilta toivotaan kaikkien ohjeiden noudattamista”

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa esiintyy erittäin vähän koronavirustartuntoja hiihtolomakauden alkaessa, mutta huoli on herännyt hiihtolomalaisten mahdollisesti tuomista tartunnoista.

"Kuusamoon saapuu 10 000 lomanviettäjää"

– Nyt Kuusamoon saapuu 10 000 lomanviettäjää, tämä on sama määrä kuin joulun ja uuden vuoden lomakaudella 2020. Yhtään tautirypästä ei syntynyt ja toivomme parasta myös tulevilta viikoilta, Manninen totesi.

– Herkästi tarttuva koronaviruksen Britti-muuntovirus on jo vallitseva virusmuoto Etelä-Suomessa. Huoli on, että lomakaudella muuntoviruksen leviäminen kiihtyy myös Pohjois-Suomessa. Huoli hiihtolomaviikkojen alettua on suuri.