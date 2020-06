Suositulla mökkipaikkakunnalla alkoi vilinä – kesäasukkaita on nyt 30 prosenttia enemmän kuin viime kuussa: "Saamme Telialta ja sähköyhtiöltä dataa"

Mäntyharjulla on noin 5 800 asukasta. Pienen kunnan asukasluku viisinkertaistuu kesäisin, sillä paikkakunnalla on viisi tuhatta kesäasuntoa.

Loma-asukkaiden liikehdintää pystytään seuraamaan

On kuitenkin kiistatta selvää, että loma-asukkaat ovat nyt matkanneet mökeilleen.

– Saamme Telialta dataa ja sähköyhtiöltä siitä, miten mökkialueiden käyttömäärä on lisääntynyt. Se on noin 30 prosenttia enemmän kuin viime kuussa, Ollikainen toteaa.

Tartunnat on saatu kuriin Essoten alueella

– Saimme sen hallintaan ja meillä on koko alueella nyt vain 58 tartuntaa.

Talous huolettaa

– Toivoisin, että saame lähellä normaalia olevan kesän. Kun ei muualle matkusteta, niin saattaa olla, että mökkeily on jopa kasvussa, mutta muistetaan turvavälit.

– Se on maksanut kyllä aika paljon kaikissa kunnissa tämä terveydenhuollon valmiuden nostaminen, mutta on hieno asia, että meillä on nyt mahdollisuus ottaa ihmisiä vastaan.