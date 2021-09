Laanilan kievari tyhjeni täysin, kun koronasulku iski – avaaminen toi uudet haasteet: "Oltiin luurankomiehityksellä, mutta hotellit ja mökit pullistelivat"

– Tässä on menty ihan hurlumheitä. Näyttä siltä, että meneillään on yksi parhaimmista ruskasesongeistamme.

"Varaukset tyhjenivät kolmessa päivässä"

Laanilan kievaria on suojannut myös se, että sitä on pystytty pyörittämään perheen voimin. Ruotsalainen kertoo pitäneensä ravintolaa pystyssä vaimonsa ja vanhempiensa kanssa. Koko muu henkilökunta jouduttiin irtisanomaan.

"Oltiin luurankomiehityksellä, mutta hotellit ja mökit pullistelivat"

Ruskasesonki on niin hyvä, että Saariselältä loppuivat kaasupullot

– Tämä kesä on ollut jo mahdottoman hyvä. On kuvaavaa, että nyt kun ruskamatkailijoita on tullut tänne asuntoautoilla, niin koko kylässä ei ole tällä hetkellä kaasua missään. Kukaan ei ole osannut olettaa tällaista matkailuautobuumia, mikä nyt on päällä, eikä ole osattu varautua sellaisella hyödykkeellä kuin kaasupullot.