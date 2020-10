Hiihtokeskukset avautuvat koronapeikko niskassaan – syyslomalaisia virtaa Pohjois-Suomeen: "Lumitilanne jännittää huomattavasti vähemmän kuin pandemiatilanne"

– Syyslomia on nyt varattu 40 prosenttia enemmän kuin aikaisemmin, tällä hetkellä siis näyttää erittäin hyvältä. Varaudumme siihen, että paljon syyslomalaisia on alueelle saapumassa.

– Kyllä tietenkin on totuus, että ulkomaalaisten osuus jää vähäisemmäksi kuin aiempina vuosina. Mutta kyllä odotus on, että kotimaiset matkailijat paikkaavat ainakin osan siitä. Kesähän oli kotimaisten asiakkaiden ansiosta aivan loistava, vaikka meillä ei ulkomaalaisia asiakkaita juuri ollutkaan, Parviainen sanoo.

Kukaan ei halua päätyä koronalingoksi

– Meillä on terveysturvallisuuden ohjeet ihan ykkösasiana. Lapin sairaanhoitopiiri on laatinut terveysturvallisuusohjeet, niitä on tankattu ja käyty alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa hyvin tarkasti läpi, jotta meillä on toimenpiteet täällä varmasti tehtynä, Kivisaari sanoo.