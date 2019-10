MTV Uutiset Kuopiossa: Kouluiskusta epäillyn Joel Marinin vangitsemisoikeudenkäynti tänään – vakavasti haavoittunutta epäiltyä kuullaan videoyhteydellä sairaalasta

Epäilty itse on vakavasti haavoittunut eikä tule paikalle käräjäoikeuteen. Häntä pyritään kuitenkin kuulemaan videoyhteyden välityksellä, poliisi kertoi.

Useat heistä ovat edelleen sairaalahoidossa. Vuonna 1994 syntynyt epäilty, Joel Marin, on itse Savon ammattiopiston opiskelija.

Kuolonuhri tiettävästi Ukrainan kansalainen

Hyökkäyksessä kuollut nainen on tiettävästi Ukrainan kansalainen. Keskusrikospoliisi ei ole vahvistanut hänen kansallisuuttaan, mutta Ukrainan suurlähetystö on aiemmin vahvistanut STT:lle, että kyseessä oli syntyperäinen Ukrainan kansalainen.

Poliisitutkintaa johtava rikoskomisario Olli Töyräs keskusrikospoliisista on kertonut, että isku keskittyi yhteen luokkahuoneeseen. Luokassa oli tuolloin toistakymmentä oppilasta.

Poliisi vaitonainen mahdollisesta motiivista

Poliisi on tähän asti kertonut melko niukasti tapahtumien taustoista. Esimerkiksi sitä ei ole kerrottu, mistä epäilty on aseensa saanut. Rikoskomisario Töyräs on luonnehtinut tekoa epäillyn taustaan nähden yllättäväksi.