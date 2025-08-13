Zelenskyillä yksi toive Alaskan kokouksen aiheeksi – Macron uskoo Trumpin painostavan Putinia

Macronin mukaan Ukrainan alueista voi sopia vain Zelenskyi.

Saksan liittokansleri Friedrich Merz ja Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi olivat keskiviikkona yhtä mieltä siitä, että Ukrainan sodan tulitauon tulisi olla keskeisin asia tulevassa Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin Alaskan tapaamisessa.

– Toivomme, että kokouksen keskeinen aihe on tulitauko. Välitön tulitauko. Pakotteiden on jatkuttava ja niitä on vahvistettava, jos Venäjä ei tulitaukoon suostu, Zelenskyi sanoi yhdessä Merzin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa Berliinissä.

Merz sanoi tiedotustilaisuudessa myös, että mitään Venäjän hallitsemia alueita Ukrainassa ei tulla laillisesti tunnustamaan. Liittokanslerin mukaan myös Trump on tästä samaa mieltä. Samassa yhteydessä Merz sanoi, että tulevissa kokouksissa Ukrainan on ehdottomasti oltava mukana.

"Trump painottaa kolmikantakokousta Putinille"

Ranskan presidentti Emmanuel Macron puolestaan painotti, että vain Zelenskyi voi neuvotella maansa aluekysymyksistä.

– Ukrainaa koskevista alueellisista kysymyksistä voi neuvotella, ja niistä tulee neuvottelemaan, vain Ukrainan presidentti, Macron painotti.

Ranskan presidentin mukaan Trump tulee Alaskassa painostamaan Putinia, jotta seuraava kokous tulisi olemaan kolmikantainen Trumpin, Zelenskyin ja Putinin välillä. Macron sanoi niin ikään toivovansa, että tällainen kokous voitaisiin järjestää Euroopassa, "jossain puolueettomassa maassa, jonka kaikki osapuolet voisivat hyväksyä".

Macronin mukaan mistään aluevaihdoista tai -luovutuksista ei toistaiseksi ole käyty vakavia keskusteluja.

