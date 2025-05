MTV Istanbulissa: "Poskettomia" vaatimuksia, ei kättelyä – näin sujui Ukrainan ja Venäjän jäätävä kohtaaminen

Ukraina ja Venäjä ovat käyneet ensimmäiset suorat neuvottelut kolmeen vuoteen, mikä on itsessään jo "pieni voitto".

Turkissa on ollut tänään diplomaattista kuhinaa Ukrainan rauhantunnusteluiden takia.



Venäjän presidentti Vladimir Putin ei tullut Istanbulissa järjestettyihin neuvotteluihin, minkä vuoksi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi lähetti itsekin tilalleen delegaation.



Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin osallistumisesta arvailtiin, mutta hän on nyt koneessa matkalla kotiin Lähi-Idän kiertueelta.



MTV Uutisten toimittaja Laura Pylvänäinen on seurannut neuvotteluita Istanbulissa. Pylvänäinen kertoo, että neuvottelut ovat tältä erää päättyneet, eikä niiden jatkumisen aikataulusta osaa kukaan sanoa vielä mitään.

– Ukrainalaisdiplomaattien mukaan Venäjän vaatimukset olivat varsin poskettomia – Ukrainan täytyisi vetäytyä alueilta ja alueluovutuksista puhuttiin.

Kättelyt jätettiin väliin

Tunnelma oli tilaisuudessa jäinen, sillä sen alkua todistamassa olleen BBC:n kameramiehen mukaan osapuolet jättivät kättelemättä toisiaan.

Ukrainan delegaation nimettömänä pysyttelevän edustajan näkemys tapahtumista suljettujen ovien takana kertoo myös omaa kieltään tunnelmasta.

– Venäjän vaatimukset olivat irrallaan todellisuudesta ja menivät paljon pidemmälle kuin mikään, mistä on aiemmin keskusteltu, hän kertoi uutistoimisto Reutersille

Pylvänäisen mukaan oli kuitenkin pieni voitto, että osapuolet saatiin nyt ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen samaan huoneeseen.

– Sekin, että ylipäätään keskusteluita käytiin kahden tunnin ajan eikä kumpikaan osapuoli kävellyt ulos huoneesta. Se tarkoittaa, että siellä on kuitenkin keskusteltu ja kuunneltu toisia osapuolia.

Pylvänäinen kertoo, että neuvotteluissa sovittu tuhannen sotavangin vaihto kummaltakin puolelta on suuri määrä ja samalla hyvin konkreettinen asia.

Tältä näytti Ukrainan ulkoministerin lehdistöpalvelun julkaisemassa valokuvassa Ukrainan (vas.) ja Venäjän (oik.) valtuuskuntien tapaaminen presidentin kansliassa Istanbulissa. Venäjän ja Ukrainan valtuuskunnat istuivat melko pitkän etäisyyden päässä toisistaan U:n muotoisen pöydän vastapuolilla.

Pylvänäinen kertoo, että neuvotteluissa nousi esiin muitakin asioita:

– Esimerkiksi keskusteltiin siitä, että voisivatko mahdollisesti Zelenskyi ja Putin tulevaisuudessa tavata ja puhuttiin myös mahdollisesta aselevon edistämisestä ainakin alustavasti.

Trump haluaa rauhantekijäksi

Pylvänäinen toteaa, että Trump todella haluaisi tehdä diilin ja päästä asemaan, jossa hän voi tuoda rauhan, kuten hän on presidentinvaalikampanjastaan lähtien puhunut.

– Vaikka Putin on tähän (Yhdysvaltojen mukaantuloon) nihkeästi suhtautunut, kuten Moskovassa tyypillistä on, niin kyllä varmasti toisaalta Putinin korvia hivelee ajatus, että pääsisi Yhdysvaltojen kanssa sopimaan asioista yli Ukrainan. Tätä Ukraina ei tietenkään missään nimessä suvaitsisi.

