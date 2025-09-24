Venäjän lisääntyneet lennoki-iskut aiheuttavat jatkuvaa tuhoa Ukrainassa. MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen raportoi suorana ukrainalaisesta korsusta maan alta.

Venäläiset tiedustelulennokit lentävät Harkovan alueella ahkerasti. Vovtshanskissa, reilun 70 kilometrin päässä Harkovan kaupungista, on parempi pysyä päiväsaikaan piilossa puisessa korsussa muutaman metrin syvyydessä maan alla.

Suoran lähetyksen aikana Venäjä kohdisti suojapaikan välittömään läheisyyteen tykistökeskityksen. MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Niko Nurminen kertoo, että tästä syystä suojatiloissa oli myös useita ukrainalaistaistelijoita.

– Ei täällä kylmästä tai nälästä kärsitä. Olosuhteet eivät ole sillä tapaa kriittiset, vaikka iskut uhkaavat koko ajan, Nurminen kuvailee.

Rakennelma on kuin Väinö Linnan romaaniin pohjaavista Tuntematon sotilas -elokuvista, Nurminen naurahtaa. Unta ei ole pahemmin tullut.

– Kyllä täällä nuo ammattilaiset saavat unta, mutta itse en ole kovin paljoa nukuskellut. Kyseessä on tällainen, ehkä jostain Tuntematon sotilas -elokuvista tuttu rakennelma. Olemme joitain metrejä maan alla ja menneiden aikojen tyyliin seinät ovat puuvahvisteiset, Nurminen kertoo.

Ravintoa riittää, kuten Nurmisen esittelemää siman kaltaista limonadia, kanapaloja sekä saloa, eli ukrainalaista suolattua sianihraa.

– Salo maistuu kyllä aamiaiseksi ja lounaaksi, Nurminen kertoo.

Venäjä lisännyt droonihyökkäyksiä

Korsusta operoidaan Vampire-pommidrooneja, lempinimeltään slaavilaisen mytologian mukaisesti Baba Jagoja. Isokokoiset, kuusiroottoriset droonit voivat kantaa Ukrainan puolustusministeriön mukaan jopa 15-kiloisia ammuksia 20 kilometrin päähän niin päivällä kuin yöllä.

Venäjä on lisännyt droonihyökkäyksiä Ukrainaan viime kuukausina. Ukrainan mukaan Venäjä lähetti Ukrainaan viime viikolla 1 500 droonia.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin mukaan Venäjän käyttämitä aseista on löytynyt toista sataa tuhatta ulkomaista komponenttia, niin Euroopan maista, Yhdysvalloista, Kiinasta kuin Japanista.

– Täällä miehet kertovat, että he [venäläiset] ovat saaneet paljon lisää tuotantoa itse aikaan ja tietysti kiinalaisten avustuksella. Kapasiteettia riittää. He käyttävät massoittaiseen, umpimähkäiseen ammuntaan suuria droonipilviä, sen sijaan että he pyrkisivät erityiseen tarkkuuteen, Nurminen kertoo.

Nurmisen mukaan Vovtshanskissa Ukrainan linja on kuitenkin pitänyt.

– Tässä kohtaa rintamaa, missä olemme, ei ole ollut mitään erityisempiä läpimurtoja tai maahantunkeutumisyrityksiä ainakaan niin, että minulle olisi kerrottu, Nurminen sanoo.

Katso myös: MTV Ukrainassa droonintorjunnan etulinjassa – taistelua kellon ympäri:

1:53