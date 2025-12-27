Ukrainan korruptiotutkijoita on estetty pääsemästä parlamenttiin kesken lahjusepäilyjen selvittämisen.
Ukrainan korruptionvastaisen viraston Nabun mukaan sen työskentelyä yritettiin tänään lauantaina estää, kun turvallisuusviranomaiset estivät korruptiotutkijoiden pääsyä maan parlamentin rakennukseen.
Tutkijat päästettiin myöhemmin sisään.
Lue myös: Tutkija: Hänestä tulisi Ukrainan presidentti, jos vaalit järjestettäisiin nyt
Nabu oli tutkimassa joidenkin parlamentin jäsenten mahdollisia uusia lahjustapauksia. Virasto ei kertonut, mitä tai ketä tutkinta tarkalleen koski.
Venäjän hyökkäyssodalta puolustautuvaa Ukrainaa on koetellut kuluneena syksynä laaja korruptioskandaali maan energiasektorilla. Tutkintoja on kohdistunut myös presidentti Volodymyr Zelenskyin liittolaisiin.
Tapaukset ovat herättäneet kansalaisissa raivoa. Venäjän iskut kohdistuvat usein juuri energiajärjestelmään, mikä aiheuttaa sähkökatkoja ja lämmityskatkoja talvioloissa.
Zelenskyi on luvannut kitkeä energiasektorin korruptiota. Presidenttinä hän on kuitenkin aiemmin pyrkinyt myös rajoittamaan korruptionvastaisten viranomaisten toimintaa.